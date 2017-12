Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Carson Wentz je bržkone že končal sezono. Foto: Reuters Baltimore je imel še 42 sekund časa, da reši zmago s prostim strelom, a je T. J. Watt v zadnji akciji podrl gostujočega podajalca Joeja Flacca. Foto: Reuters Buffalo je v podaljšku premagal Indianapolis s 13:7. Tekma je potekala v močnem sneženju. Indianapolis je na 7:6 znižal le 76 sekund pred koncem in se nato odločil za akcijo za 2 točki, ki jo je uspešno izvedel, a so sodniki dosodili 15 jardov kazni zaradi prekrška. Gostujoči izvajalec prostih strelov Adam Vinatieri je nato v težkih pogojih zadel s 43 jardov za 7:7. Ob izteku rednega dela je imel z enakega mesta priložnost za zmago, a je zgrešil. Tekmo je odločil tekač LeSean McCoy. Foto: Reuters Sorodne novice Novinec Kamara blesti v vlogi tekača in lovilca Ramsi prvič po desetletju ne bodo imeli negativne sezone Delnice Dallasa padajo z veliko hitrostjo Dodaj v

Philadelphia z zmago v končnico, a plačala je visok davek

Pregled 14. tedna Lige NFL

11. december 2017 ob 07:31

New York - MMC RTV SLO

Nogometaši Philadelphie so v izjemno dramatični tekmi 14. tedna Lige NFL v gosteh premagali LA Ramse s 43:35 in si prvič po letu 2013 zagotovili divizijsko krono.

Vsi zmagovalci divizij se neposredno uvrstijo v končnico. Gonilna sila pri zmagi je bil spet izjemni podajalec Carson Wentz (291 jardov in kar štiri podaje za zadetek). A Wentz se je poškodoval ob koncu tretje četrtine, ko je pri naletu nasprotnih igralcev klonilo njegovo koleno. Ostal je na igrišču in tri akcije pozneje podal za zadetek, tri jarde dolgo podajo je ujel Alshon Jeffrey in Eaglese povedel v vodstvo z 31:28. To je bila zadnja Wenzeva akcija. Uradnih zdravniških poročil še ni, a vsi ameriški mediji poročajo, da je za resnega kandidata za nagrado MVP sezona končana.

Foles dva napada popeljal do prostih strelov

Gostitelji so v dobrih treh minutah prek tekača Todda Gurleyja dosegli sami zadetek in povedli s 35:31. Napad Philadelphie je nato prevzel Nick Foles, v dveh napadih je omogočil Jaku Elliottu prosta strela, s katerima so povedli s 37:35. Zadnje točke so bile dosežene že po izteku časa, ko je Brandon Graham po izgubljeni žogi domače ekipe s 16 jardov stekel v končno cono.

V končnici tudi Jeklarji

Mesto v končnici si je zagotovil tudi Pittsburgh, ki je prav tako v izjemno napeti tekmi pred svojimi gledalci ugnal divizijskega tekmeca Baltimore z 39:38. Tekma se je začela po željah gledalcev, saj je bilo na začetku druge četrtine po dveh zadetkih Le'Veona Bella že 14:0. A domača obramba je popolnoma zaspala v tretji četrtini, ki so jo Ravensi dobili s 17:0 in pred zadnjim delom igre povedli z 31:20, še šest minut pred koncem je bilo po zadetku Javoriusa Allena +9 za goste (38:29).

Big Ben tretjič čez 500 jardov

Odgovornost je nato prevzel domači podajalec Ben Roetlisberger (metal je kar 66-krat!) in pomagal do desetih točk, zadnje tri je 42 sekund pred koncem s prostega strela, dolgega 46 jardov, dosegel Chris Boswell. Big Ben je na koncu zbral kar 506 jardov, s čimer je postal prvi podajalec v zgodovini Lige NFL, ki je trikrat presegel magično mejo 500 jardov.

Tako je, Cleveland je spet izgubil

In še pogled na dno lestvice. Tam je še vedno Cleveland, ki je izgubil še 13. v sezoni. Brownsi so imeli vsaj na polovici tekem realno možnost za zmago, a so zapravili vse po čudnih scenarijih. Nič drugače ni bilo tokrat, ko so pred svojimi gledalci izgubili proti Green Bayu s 27:21. Brownsi so še pred zadnjo četrtino vodili z 21:7. Zaostanek je najprej prepolovil Jamaal Williams, le 17 sekund pred koncem rednega dela pa je v končno cono stekel Davante Adams, z enega jarda mu je podal rezervni podajalec Brett Hundley. Ista kombinacija je udarila po desetih minutah podaljška. Packersi (7-6) ohranjajo teoretične možnosti za preboj v končnico, njihove delnice bi lahko poskočile na zadnjih treh tekmah sezone, ko se po poškodbi ključnice vrača Aaron Rodgers.

Liga NFL, 14. teden:

ATLANTA - NEW ORLEANS 20:17

BUFFALO - INDIANAPOLIS 13:7 (podaljšek)

CINCINNATI - CHICAGO 7:33

CLEVELAND - GREEN BAY 21:27 (podaljšek)

KANSAS CITY - OAKLAND 26:15

NY GIANTS - DALLAS 10:30

TAMPA BAY - DETROIT 21:24

CAROLINA - MINNESOTA 31:24

HOUSTON - SAN FRANCISCO 16:26

DENVER - NY JETS 23:0

ARIZONA - TENNESSEE 12:7

LA CHARGERS - WASHINGTON 30:13

LA RAMS - PHILADELPHIA 35:43

JACKSONVILLE - SEATTLE 30:24

PITTSBURGH - BALTIMORE 39:38

Ponedeljek:

MIAMI - NEW ENGLAND

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod: New England (10-2), Buffalo (7-6), Miami (5-7), NY Jets (5-8)

Sever: Pittsburgh (11-2), Baltimore (7-6), Cincinnati (5-8), Cleveland (0-13)

Jug: Jacksonville (9-4), Tennessee (8-5), Houston, (4-9), Indianapolis (3-10)

Zahod: Kansas City, LA Chargers (7-6), Oakland (6-7), Denver (4-9)

Konferenca NFC

Vzhod: Philadelphia (11-2), Dallas (7-6), Washington (5-8), NY Giants (2-11)

Sever: Minnesota (10-3), Detroit, Green Bay (7-6), Chicago (4-9)

Jug: New Orleans, Carolina (9-4), Atlanta (8-5), Tampa Bay (4-9)

Zahod: LA Rams (9-4), Seattle (8-5), Arizona (6-7), San Francisco (3-10)

Slavko Jerič