Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Kot piše Sport, ima pri Barceloni višjo odkupno klavzulo kot Gerard Pique le še Lionel Messi. Foto: EPA Dodaj v

Pique Barceloni obljubil zvestobo do leta 2022

Z Barco osvojil 25 lovorik

18. januar 2018 ob 15:03

Barcelona - MMC RTV SLO

Osrednji branilec Gerard Pique bo dres Barcelone nosil do 30. junija 2022. V podaljšani pogodbi so vključili odkupno klavzulo, ki zdaj znaša 500 milijonov evrov.

30-letni nogometaš se je Barci pridružil leta 1997, ko je bil star deset let. Sedem let je igral v mlajših selekcijah katalonskega velikana, nato pa se je leta 2004 preselil k Manchester Unitedu. Rdeči vragi so ga vmes za sezono posodili Zaragozi. Ko je leta 2008 na klop Barcelone sedel Pep Guardiola, se je v matični klub vrnil tudi Pique, ki je kmalu postal član udarne enajsterice, v kateri je tvoril branilski dvojec s Carlesom Puyolom.

Za prvo moštvo je odigral 422 tekem in osvojil 25 lovorik, od tega trikrat Ligo prvakov in šestkrat špansko prvenstvo. Tudi z Manchester Unitedom je slavil v Ligi prvakov, z rdečimi vragi pa je leta 2008 osvojil tudi Premier ligo. S Španijo je postal svetovni in evropski prvak. Dozdajšnja pogodba ga je s klubom vezala do leta 2019.

T. J.