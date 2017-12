Planiški laboratorij prihaja kot naročen

Športna zgodba Boštjana Reberšaka

18. december 2017 ob 12:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po sedmih posamičnih, skupno pa desetih tekmah letošnjega svetovnega pokala v smučarskih skokih imajo zmage le štiri reprezentance. Med njimi je tudi Slovenija z Jernejem Damjanom.

V tej druščini presenetljivo še ni Avstrije in Poljske, a sta najboljša skakalca omenjenih držav v vse boljši formi. Tudi v nedeljo na generalki pred novoletno turnejo sta Kamil Stoch in Stefan Kraft stala na zmagovalnem odru.

Slovenska zmaga je v slogu Japonske z Džunširom Kobajašijem predvsem preblisk, ki ga obema reprezentancama ne uspe potrjevati z vrhunskimi dosežki ne moštva ne posameznikov. Nemci in Norvežani imajo po štiri zmage, obe vodilni reprezentanci v letošnji sezoni pa sta lahko tudi najbolj optimistični pred novoletno skakalno turnejo. Ta ima svoje pasti in v letos izjemno izenačeni konkurenci, ko so se z izjemo vodilnih treh skakalcev zime opekli že vsi drugi, bo najverjetneje zares peščica sposobna osmih vrhunskih skokov v boju za zmago na novoletni turneji.

Letošnja utegne biti nekaj posebnega za Nemce. Imajo vodilna skakalca zime in na krilih uspehov Richarda Freitaga in Andreasa Wellingerja so gledalci že razgrabili vstopnice za nemški del turneje.

Slovenska stroka letos ni postavljala ciljev za prvi vrhunec sezone. Turneja je nepredvidljiva, za nameček pa ob trenutni formi slovenskih skakalcev le težko pričakujemo vrhunske dosežke oziroma še težje vrhunsko skupno uvrstitev. Prebliski posameznikov ali vsaj posamezni skoki vlivajo optimizem, a se ta hitro poleže, ko vzamemo v prerez celotno podobo.

Šest dobitnikov točk je na ravni prejšnjih sezon. Lani je v takšnem obdobju točke osvojila samo četverica, a smo v zadnjih dveh sezonah pred novoletno turnejo imeli vodilnega skakalca v svetovnem pokalu. Lani je prav po Engelbergu voz začel brzeti navzdol, tako je bilo koledarsko leto 2017 najskromnejše pod vodstvom Gorana Janusa.

V letošnji sezoni si želijo v slovenski reprezentanci prav nasprotnega scenarija. Če kaj, kot naročen prihaja 11-dnevni premor za trening, saj ga največkrat ni mogoče vriniti v koledar svetovnega pokala. Letos je ta prizanesljiv do skakalcev. Najboljši bodo nabirali moči in iskali regeneracijo, tisti, ki so v zaostanku – tudi slovenski reprezentanti -, pa bodo ta čas na skakalnici.

V Planici naj bi slovenski reprezentanti opravili tudi do 40 skokov, približno toliko kot v sklepnem delu priprav na svetovni pokal. Le da bodo ti zdaj na snegu v laboratorijskih razmerah, kot je v šali dejal Peter Prevc ob pogledu na skakalnico v Planici na zadnjem treningu pred tekmami v Titisee Neustadtu. Kaj bodo sčarali v laboratoriju v slovenski reprezentanci, bomo preverjali ob prehodu v novo leto, ki vse vrhunce sezone še prinaša. In prav navdušeni bomo, če bomo v olimpijskem letu 2018 videli podobo Petra Prevca s prve serije nedeljske tekme s stisnjenimi pestmi in navdušenjem na obrazu.

