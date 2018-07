Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Chris Singleton in Daniel Hackett sta pred novo sezono zamenjala kluba. Foto: EPA Janis Timma je lani prvič zaigral v Evroligi, že po enem letu pa menja klub. Foto: EPA Dodaj v

Po dve novi imeni pri Barceloni in Olympiacosu

Hacket v Moskvo, Ennis v Carigrad

18. julij 2018 ob 20:47

Barcelona,Pirej,Moskva,Carigrad - MMC RTV SLO

Ameriška košarkarja Kyle Kuric in Chris Singleton bosta v novi sezoni nosila dres Barcelone, Latvijec Janis Timma in Francoz Axel Toupane pa sta okrepila Olympiacos.

28-letni in 193 centimetrov visoki Kuric je v zadnji sezoni odlično igral za peterburški Zenit, za katerega je v povprečju v Evropskem pokalu dosegal 15 točk na tekmo, v VTB ligi pa 16. Predtem je že igral v Španiji, kjer je bil član Estudiantesa in tri leta Gran Canarie. Izvrstni strelec je podpisal dvoletno pogodbo.

Enoletno pogodbo je v katalonski prestolnici podpisal 28-letni Singleton, ki bo zaslužil dva milijona dolarjev. Po dveh letih pri Panathinaikosu se je skušal vrniti v NBA, kjer pa ni dobil prave ponudbe. V lanski sezoni je 206 centimetrov visoki krilni center, ki je nevaren tudi z razdalje, v Evroligi v povprečju dajal po 12 točk. Pred prihodom v Atene je bil član Lokomotive Kubana. V Ligi NBA je za Washington odigral 148 tekem.

Blatt pripeljal dve krili

Novi trener Olympiacosa David Blatt je pripeljal v klub dve okrepitvi. Iz Baskonie se je preselil Timma, ki je v Vitorii igral eno sezono. Pirejčani so baskovskemu klubu odšteli okoli milijona odškodnine. 26-letni in 201 centimeter visoki Latvijec je v lanski sezoni v Evroligi dosegal po 7,6 točke. Pred tem je igral za Zenit, VEF Rigo, Vetspils in Liepajas.

Na krilnem položaju je Olympiacos močnejši še za 25-letnega Toupana. Francoski košarkar se je v pretekli sezoni, ko je v Evroligi dosegal po 6,9 točke, izkazal v dresu Žalgirisa. V Pireju je podpisal dvoletno pogodbo. 201 centimeter visoki košarkar se še vedno želi vrniti v NBA, kjer je igral za New Orleans, Milwaukee in Denver, a si konkretne minutaže ni uspel izboriti.

Hackett v Moskvo, Ennis v Carigrad

V Moskvi je medtem pogodbo s CSKA-jem podpisal Daniel Hacket, ki bo za rdečo armado igral dve leti. 30-letni italijanski košarkar je imel še veljavno pogodbo z Brosejem, ruski velikan pa je plačal odškodnino. Hackett je v Evroligi lani dosegal 9,6 točke, predtem pa je igral za Olympiacos, Milano, Sieno, Scavolini in Benetton.

Pred podpisom s Fenerbahčejem je kanadski branilec Tyler Ennis. 24-letni košarkar v Carigrad prihaja kot zamenjava za Brada Wanamakerja, ki je odšel k Boston Celticsom. Ennis bo podpisal dvoletno pogodbo, v kateri bo klavzula za odhod v NBA. Leta 2014 je bil na draftu izbran kot 18. Nazadnje je igral za Los Angeles Lakerse, lani pa je v povprečju dosegal 4,1 točke na tekmo. Fener je pred tem iz NBA-ja pripeljal že odličnega Francoza Joffreyja Lauvergna.

T. J.