Finec Bottas je v karieri slavil 3 zmage in 26-krat končal na odru za zmagovalce. Foto: Reuters

Srebrni ohranjajo vozniško dvojico vsaj še za dve leti

20. julij 2018 ob 10:58

London - MMC RTV SLO, STA

Finski dirkač v formuli 1 Valtteri Bottas je podaljšal sodelovanje z moštvom Mercedes. 28-letni Finec bo v tej ekipi zagotovo ostal do leta 2019 z možnostjo podaljšanja do leta 2020, so sporočili srebrni.

Dan pred Bottasom je dvoletno pogodbo z Mercedesom podaljšal tudi Britanec Lewis Hamilton.