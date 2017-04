Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Willian je že v 5. minuti s prostega strela zatresel mrežo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Joker Hazard popeljal Chelsea v finale Pokala FA

V nedeljo se bosta srečala Arsenal in Man. City

22. april 2017 ob 18:15,

zadnji poseg: 22. april 2017 ob 20:11

London - MMC RTV SLO

Na prvi polfinalni tekmi Pokala FA so nogometaši Chelseaja na Wembleyju premagali Tottenham s 4:2.

Izbranci Antonia Conteja so prejšnjo nedeljo doživeli poraz na Old Traffordu in imajo le še štiri točke naskoka pred Tottenhamom. Manjka branilec Gary Cahill, ki je zbolel. Eden Hazard in Diego Costa sta presenetljivo začela na klopi, vstopila sta šele po uri igre.

Tottenham je januarja letos odpravil Chelsea z 2:0 na White Hart Laneu. Na zadnjih 16 tekmah so modri izgubili le dve medsebojni tekmi (imajo sedem zmag).

Polfinale, London, Wembley:

CHELSEA - Tottenham 4:2 (2:1)

Willian 5., 43./11-m, Hazard 75., Matić 80.; Kane 18., Alli 52.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Ake, Moses, Kante, Matić, Alonso, Willian (61./Hazard), Batshuayi (61./Diego Costa), Pedro (74./Fabregas).

Tottenham: Lloris, Trippier, Dier, Alderweireld, Vertonghen, Wanyama (80./N'Koudou), Dembele, Eriksen, Alli, Son (68./Walker), Kane.

Sodnik: Martin Atkinson





Nedelja ob 16.00:

ARSENAL - MANCHESTER CITY





Finale bo 27. maja na Wembleyju.

A. G.