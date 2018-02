Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Gašper Vidmar je bil med nosilci igre na EP-ju v Carigradu, kjer je Slovenija osvojila zlato medaljo. Foto: EPA Dodaj v

Pred evropskimi prvaki tekma, ki jo morajo dobiti

Že v soboto v Minsk, kjer fante čaka temperaturni šok

23. februar 2018 ob 18:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenske košarkarje danes ob 20. uri čaka dvoboj kvalifikacij za SP 2019. V Podgorici bo v dvorani Morača tekmec reprezentanca Črne gore.

Za evropske prvake bo to tekma, ki jo morajo dobiti, če želijo do konca kvalifikacij ohraniti realne možnosti za uvrstitev na prvenstvo, ki bo na Kitajskem.

Slovenski igralci se zavedajo, da je pred njimi zahtevna naloga. "Vemo, kaj pomeni ta tekma. Dobro smo se pripravili na zasedbo Črne gore in prepričan sem, da bomo dali vse od sebe, da osvojimo dve točki," poudarja Jaka Blažič, selektor Rado Trifunović pa dodaja: "Tekme v dvorani Morača so vedno nekaj posebnega. Vzdušje v dvorani je naelektreno, zato gostitelji igrajo z dodatno energijo. Odločilna bo naša obramba in zapiranje prostora pod obročem, kjer fizično močnim Črnogorcem ne smemo prepustiti preveč košev."

Trifunović bo lahko računal tudi na Gašperja Vidmarja, ki je na priprave prišel z določenimi zdravstvenimi težavami, ki pa so zdaj že preteklost. "Dobro smo vadili v teh dneh v Ljubljani in mislim, da je najhuje za mano. Dal bom vse od sebe, da osvojimo dve točki, ki bosta zelo pomembni za nadaljevanje kvalifikacij," pravi Vidmar.

Pred Slovenijo je sicer še devet tekem, a ena od teh bo zagotovo brezpredmetna, saj bodo ekipe, ki se bodo uvrstile v novo skupino, tja prenesle le medsebojne točke in rezultate. Tako Slovenija kot Črna gora sta do zdaj premagali le Belorusijo, ki bo verjetno osvojila zadnje mesto v naši skupini, izpadla iz nadaljnjih kvalifikacij in izida z njo se ne bosta upoštevala v drugem delu, ko se bodo pridružile tri nove ekipe - Turčija, Latvija, Ukrajina ali Švedska.

Slovenija bo že v soboto dopoldan odpotovala v Minsk, kjer jo v ponedeljek čaka Belorusija. To bo temperaturni šok, saj bodo fantje s plus 15 prišli na -15 stopinj.

KVALIFIKACIJE, prvi del, skupina A, 3. krog, petek ob 20.00:

ČRNA GORA - SLOVENIJA

BELORUSIJA - ŠPANIJA



4. krog, ponedeljek ob 17.30:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

ŠPANIJA - ČRNA GORA

Lestvica: ŠPANIJA 2 2 0 +21 4 ČRNA GORA 2 1 1 +11 3 SLOVENIJA 2 1 1 +5 3 -------------------------------------- BELORUSIJA 2 0 2 -37 2 V 2. delu kvalifikacij bodo v skupini I igrale prve tri ekipe iz skupin A in B. Na SP bodo vodila prva tri mesta.

