Pritožba zavrnjena, RZS bo vložil novo, tudi odhod domov je še v igri

Cvijić: Kar se dogaja nam, je šlo čez mejo

16. januar 2018 ob 11:19,

zadnji poseg: 16. januar 2018 ob 13:31

Zagreb - MMC RTV SLO

Slovenska rokometna reprezentanca zaradi spornih sodniških odločitev na prvi in drugi tekmi evropskega prvenstva v Zagrebu razmišlja o tem, da bi predčasno zapustila turnir. Slovenska pritožba na sodniško odločitev po tekmi z Nemci je bila medtem zavrnjena, a bo RZS vložil novo.

"Že sinoči sem povedal, da je to, kar se dogaja nam, letos šlo čez mejo, zato vodstvo rokometne zveze resno razmišlja, da protestno zapusti evropsko prvenstvo, čeprav se po drugi strani zavedamo vseh negativnih posledic, ki bi jih to prineslo," je v torek dopoldne na novinarski konferenci v Zagrebu pojasnjeval generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije (RZS) Goran Cvijić.

Končno odločitev bo sprejelo predsedstvo Rokometne zveze Slovenije na čelu s predsednikom Franjem Bobincem. Kakor koli, pričakovati je, da se RZS kljub očitnim škodljivim sodniškim odločitvam na slovenski račun vendarle ne bo odločil za najbolj drastičen ukrep.

Mohorič: Morali bi dobiti le dvominutno kazen in ponoviti začetni met

Spomnimo, Slovenija je uvodno tekmo izgubila (24:25) proti Makedoniji, v ponedeljek pa remizirala z Nemčijo (25:25), potem ko sta litovska sodnika Nemcem po ogledu videoposnetka "podarila" sedemmetrovko. Direktor reprezentance Uroš Mohorič je prepričan, da je bila to napačna odločitev. "Rokometna zveza Slovenije je takoj po tekmi vložila protest na odločitev sodnikov na tekmi in ga danes do 9. ure v skladu s pravili argumentirala z dvema točkama kršitev pravil, ki veljajo za rokometne tekme. In sicer z napačnim sankcioniranjem igralca Blaža Blagotinška in posledično z napačno določitvijo sedemmetrovke po koncu tekme. To je v neskladju s pravili, kjer je navedeno, da bi moral v takšnih situacijah igralec dobiti dvominutno kazen, začetni met pa naj bi se ponovil. Slovenski igralec ni oviral nemškega pri izvajanju začetnega meta. Edina kršitev je bila, da je stal preblizu, kar pa se sankcionira, kot sem že omenil, z dvominutno kaznijo in ponovitvijo meta. Njihova disciplinska komisija ima čas do 12. ure, da poda odločitev na pritožbo, potem pa je čas do osme ure zvečer, da se na to pritožimo, če bo potrebno," je še pred odločitvijo Evropske rokometne zveze (EHF) glede slovenske pritožbe pojasnjeval Mohorič.

RZS bo vložil novo pritožbo

Malo pozneje pa je disciplinska komisija EHF-a sporočila, da je bila slovenska pritožba zavrnjena, tako da ostaja pri izidu 25:25. Vodstvo RZS-ja je v odzivu na zavrnitev pritožbe napovedalo novo, ki jo bo vložilo do 20. ure. Razmišlja tudi o mednarodnem športnem razsodišču v Lozani.

Vujović: Sedimo v kupeju, ne v tovornem vlaku

"Po takšnih dveh tekmah je zelo težko motivirati ekipo. Ne glede na vse moramo najti moč, da premagamo Črno goro. Moramo še naprej dvigovati rejting slovenskega rokometa. Naš glavni cilj je Tokio, evropsko prvenstvo je bilo mišljeno kot le ena vmesna postaja, a ne želimo, da nas nekdo obravna, kot da smo v zadnjem vagonu. Prišli smo z vlakom iz Slovenije in srečni smo, da smo bili edini takšni. A smo reprezentanca, ki sedi v kupeju, ne pa v tovornem vagonu. In želimo, da nas tako tretirajo. Če bi bila kakšna druga reprezentanca na mestu Nemčije, se to ne bi zgodilo. To nista bila sodnika, ampak izvršitelja naročila," pa je bil po neprespani noči do litovskih sodnikov znova kritičen selektor Veselin Vujović, ki bo zadnji trening s svojimi varovanci pred tekmo s Črnogorci začel ob 18.30.

S. J., Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1