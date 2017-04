Radulov po devetnajstih minutah podaljška izenačil serijo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Veliko veselje hokejistov Montreala po odločilnem zadetku Aleksandra Radulova. Foto: Reuters Connor McDavid, ki je bil letos po točkah najboljši v ligi, je zadel za prednost Edmontona z 2:0. Foto: Reuters Sidney Crosby je ob zmagi vpisal tri točke. Foto: Reuters St. Louis v svojo dvorano prihaja z lepo prednostjo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

15. april 2017 ob 08:03,

zadnji poseg: 15. april 2017 ob 14:32

Montreal - MMC RTV SLO

Hokejisti Montreala so izid v zmagah proti New York Rangersom izenačili na 1:1, potem ko so na drugi tekmi zmagali s 4:3. V podaljšku je zmago Canadiensom zagotovil Aleksander Radulov.

Odločitev je padla v 19. minuti dodatka, ko so Habsi oblegali vrata. Max Pacioretty je streljal z desne strani. Henrik Lundqvist je ploščico odbil, vendar je bil pred vrati Radulov, ki jo je v gneči zbezal v mrežo.

Gostitelji so sicer po prvi tretjini vodili z 2:1, nato pa so v drugi Rangersi dvakrat zadeli. Za prednost s 3:2 je bil uspešen Mats Zuccarello, ki je ploščico v mrežo pospravil po lepi podaji Brendana Smitha. Montreal se je rešil tik pred iztekom rednega dela. Z ledu je domača vrsta potegnila tudi vratarja, podaljšek pa je 17 sekund pred koncem zagotovil Tomaš Plekanec, ki je ploščico po podaji Radulova preusmeril za Lundqvistov hrbet.

"Vesel sem, da smo zmagali in izenačili izid v zmagah pred svojimi navijači. Zdaj se vse začenja znova. Izid je 1:1 in zdaj gremo v goste. Vemo, da bo težko, a moramo igrati, kot smo na tej tekmi v zadnji tretjini, še posebej zadnjih deset minut in v podaljšku. Moramo igrati pameten hokej, več časa v njihovi tretjini kot v naši," je povedal Radulov.

Oilersi dvakrat zadeli z igralcem manj

Edmonton je z 2:0 premagal San Jose in prav tako serijo izenačil na 1:1. Oba zadetka so Oilersi dosegli z igralcem manj na ledu. 42 sekund po začetku druge tretjine je Zack Kassian v protinapadu kaznoval veliko napako Joeja Pavelskija. Slabih deset minut pred koncem tekme pa je izvrstni Connor McDavid ukradel ploščico in z leve strani premagal Martina Jonesa.

Pittsburgh in St. Louis vodita z 2:0

Po zmagi nad Columbusom s 4:1 je Pittsburgh že na pol poti v drugi krog. Ključno vlogo sta znova odigrala Sidney Crosby, ki je načel gostujočo mrežo, nato pa še podal za naslednja dva zadetka Jaka Gunetzela in Jevgenija Malkina, in vratar Marc-Andre Fluery, ki je zbral 39 obramb. Crosby je dosegel že 50. zadetek v končnici.

Z 2:0 v seriji vodi tudi St. Louis, toda do veliko prednosti so Bluesi celo prišli v gosteh. Tokrat so Minnesoto premagali z 2:1. Odločitev je padla slabi dve minuti in pol pred koncem srečanja. Jaden Schwarz je neoviran zadrsal po sredini in z močnim strelom ploščico nad "lovilko" Devana Dubnyka poslal v mrežo.

Končnica, 1. krog, vzhod:

MONTREAL - NY RANGERS 1:1

4:3 (0:2, 1:0, 1:0) - v podaljšku

Petry 5., Byron 16., Plekanec 60., Radulov 79.; Grabner 14., Nash 30., Zuccarello 45.

Obrambe: Price 35; Lundqvist 54.

PITTSBURGH - COLUMBUS 2:0

4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Crosby 9., Guentzel 28., Malkin 43., Hornqvist 60.; Saad 28.

Obrambe: Felury 39; Bobrovski 28.

Sobota:

OTTAWA - BOSTON 0:1

WASHINGTON - TORONTO 1:0

Zahod:

MINNESOTA - ST. LOUIS 0:2

1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Parise 38.; Edmundson 24., Schwartz 58.

Obrambe: Dubnyk 20; Allen 23.

EDMONTON - SAN JOSE 1:1

2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Kassian 21., McDavid 51.

Obrambe: Talbot 16; Jones 34.

Sobota:

CHICAGO - NASHVILLE 0:1

ANAHEIM - CALGARY 1:0

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

