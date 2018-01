Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Matic Rebec je bil junak derbija v Bonifiki. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Rebec s trojko pokopal Olimpijo v Bonifiki

Morgan prispeval 25 točk in 18 skokov

19. januar 2018 ob 21:46

Koper - MMC RTV SLO

Na derbiju 14. kroga Lige Nova KBM je Sixt Primorska premagala Petrol Olimpijo z 68:65. Odločil je Matic Rebec s trojko pet sekund pred koncem.

Izbranci Jurice Golemca so se še utrdili v vodstvu in se tako oddolžili Ljubljančanom za poraz v Stožicah s 77:88. Za Olimpijo je že zaigral tudi nova okrepitev Mirza Begić, medtem ko ljubljanski strateg Zoran Martić ni mogel računati na poškodovana Domna Lorbka in Talorja Battla.



Gostitelji so imeli nekajkrat že trdno vodstvo (18:9, 29:20, 41:36), ki pa ga niso zadržali, Ljubljančani so jih po treh četrtinah ujeli pri 51:51.



V zadnji četrtini je bilo srečanje zelo izenačeno, nobena ekipa si ni priigrala prednosti. Mirko Mulalić je zadel izza črte minuto in 35 sekund pred koncem za vodstvo Primorcev s 65:53. Morgan je izenačil z dvema prostima metoma. Rebec, ki je že večkrat prevzel odgovornost v ključnih trenutkih, je s sedmih metrov zadel izjemno trojko. Martić je vzel minuto odmora, z metom za tri točke je poskušal Roko Badžim, a ni bil natančen in veliko veselje v Bonifiki se je začelo.

Oba trenerja se strinjata, da je zmaga gostiteljev zaslužena

"Zahvalil bi se občinstvu, ki je prišlo v tako velikem številu. S končnim izidom smo upravičili njihov obisk. Ta zmaga je za nas pomembna predvsem s psihološkega vidika. Večji del tekme smo bili boljši nasprotnik in zasluženo zmagali," je pojasnil trener Golemac.

"Vedeli smo, da bo Petrol Olimpija v tekmo vstopila motivirano, to se je poznalo na igrišču, a mi smo odgovorili z zelo dobro igro tako v napadu, kot v obrambi. Za nami so stali številni navijači, mi pa smo jim vrnili z zmago. Upam, da bo Arena Bonifika še naprej tako nabito polna, kot na tej tekmi," je bil vesel Rebec.

"Menim, da je za nami dobra tekma, ki si je zaslužila naziv derbi kola. Odigrali smo jo solidno, lahko smo zadovoljni predvsem z igro v obrambi in skokom. Imeli smo težave z njihovim metom od daleč, mi pa nismo izkoristili svojih odprtih metov. Na koncu bi se lahko tekma obrnila tudi v našo korist, vseeno pa menim, da je zmaga Primorske zaslužena," je dodal Martić, ki ima zares težko nalogo, saj zmaji že v nedeljo gostujejo v Podgorici pri vodilni Budućnosti.

14. krog:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

68:65 (18:12, 14:23, 19:16, 17:14)

1.500; Mulalić 16 (5/9 za tri), Zupan 13, Čakarun 10, Rebec in King po 8, Hodžić 6, Joksimović 5, Kosi 2; Oliver 14, Morgan 13 in 18 skokov, Badžim 11, Hrovat 8, Špan 7, Bubnić in Tratnik po 5, Begić 2.



Sobota ob 19.00:

ŠENTJUR - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA



ZLATOROG - ROGAŠKA



HOPSI POLZELA - HELIOS SUNS



KRKA - ILIRIJA

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 14 11 3 25 PETROL OLIMPIJA 14 8 6 22 ROGAŠKA 13 8 5 21 HELIOS SUNS 13 7 6 20 KRKA 13 7 6 20 ŠENČUR 13 7 6 20 ILIRIJA 13 6 7 19 HOPSI POLZELA 13 5 8 18 ŠENTJUR 13 4 9 17 ZLATOROG 13 3 10 16

A. G.