Rekordna 15. zaporedna zmaga Cityja v Premier ligi

Lukaku zagotovil tri točke Unitedu

13. december 2017 ob 23:56

Livepool,London - MMC RTV SLO

Nogometaši Liverpoola po nedeljskem remiju proti mestnemu tekmecu Evertonu tudi tri dni pozneje niso uspeli osvojiti treh točk na domačem stadionu. Z West Bromwichem so se razšli brez zadetkov.

To je že tretji zaporedni neodločen izid redsov na Anfieldu v Premier ligi, 25. novembra je točko od tam odnesel tudi Chelsea. Proti West Bromwichu v prvem polčasu niso sprožili niti enega strela v okvir vrat. Hal Robson Kanu je za goste od daleč zadel zgornji del prečke. Ob koncu tekme je bil gol rezervista Dominica Solankeja razveljavljen zaradi igranja z roko, istemu igralcu so gostujoči branilci preprečili tudi zadetek na golovi črti. West Bromwich je remiziral četrtič na zadnjih petih tekmah.

Arsenal boljši, a ob koncu ga je rešila prečka

Remi brez golov so videli tudi gledalci na londonskem obračunu med West Hamom in Arsenalom. Topničarji so bili precej nevarnejši, v prvem polčasu je Alex Iwobi zadel vratnico, v drugem pa je Jack Wilshere z osmih metrov streljal čez vrata. Z več obrambami se je izkazal vratar Adrian. Gostitelji so zapretili v 90. minuti, po strelu rezervista Javierja Hernandeza z roba kazenskega prostora se je žoga odbila od spodnjega dela prečke.

Dva gola Silve

Vodilni Manchester City ni imel težav na gostovanju pri zadnjeuvrščenem Swanseaju, slavil je z 0:4 in dosegel rekordno 15. zaporedno zmago v ligi. Predtem je bil rekorder Arsenal, ki je 14-krat po vrsti zmagal leta 2002. Dva zadetka je prispeval David Silva, po enega pa Kevin De Bruyne s prostega strela in Sergio Agüero. City je neporažen že 25 ligaških tekem.

Lukaku in de Gea rešila rdeče vrage

Manchester Unitedu je zmago nad Bournemouthom z 1:0 zagotovil Romelu Lukaku v 25. minuti. Zadel je z glavo po predložku Juana Mate. Rdeči vragi po porazu na mestnem derbiju proti Cityju (1:2) v deževnem in mrzlem večeru spet niso blesteli, za tri točke se morajo zahvaliti tudi vratarju Davidu de Gei, ki je ustavil nekaj nevarnih strelov gostov.

Chelsea je bil že v torek z 1:3 boljši od Huddersfielda.

17. krog:

BURNLEY - STOKE CITY 1:0 (0:0)

Barnes 89.

HUDDERSFIELD - CHELSEA 1:3 (0:2)

Depoitre 92.; Bakayoko 23., Willian 43., Pedro 50.



CRYSTAL PALACE - WATFORD 2:1 (0:1)

Sako 89., McArthur 92.; Janmaat 3.

RK: Cleverley 87./Watford

SWANSEA - MANCHESTER CITY 0:4 (0:2)

Silva 27., 52., de Bruyne 34., Agüero 85.



NEWCASTLE - EVERTON 0:1 (0:1)

Rooney 27.

RK: Shelvey 95./Newcastle

SOUTHAMPTON - LEICESTER 1:4 (0:3)

Jošida 61.; Mahrez 11., Okazaki 32., 69., King 38.

WEST HAM - ARSENAL 0:0

MANCHESTER UNITED - BOURNEMOUTH 1:0 (1:0)

Lukaku 25.



LIVERPOOL - WEST BROMWICH 0:0



TOTTENHAM - BRIGHTON 2:0 (1:0)

Aurier 40., Son 87.

Lestvica:

MANCHESTER CITY 17 16 1 0 52:11 49 MANCHESTER UTD. 17 12 2 3 37:11 38 CHELSEA 17 11 2 4 31:14 35 TOTTENHAM 17 9 4 4 30:14 31 LIVERPOOL 17 8 7 2 34:20 31 BURNLEY 17 9 4 4 16:12 31 ARSENAL 17 9 3 5 30:20 30 LEICESTER 17 7 5 5 27:23 26 WATFORD 17 6 4 7 26:29 22 EVERTON 17 6 4 7 21:29 22 SOUTHAMPTON 17 4 6 7 17:23 18 HUDDERSFIELD 17 5 3 9 12:29 18 BRIGHTON 17 4 5 8 14:23 17 BOURNEMOUTH 17 4 4 9 15:20 16 STOKE CITY 17 4 4 9 19:36 16 NEWCASTLE 17 4 3 10 16:26 15 WEST BROMWICH 17 2 8 7 12:22 14 CRYSTAL PALACE 17 3 5 9 12:28 14 WEST HAM 17 3 5 9 14:32 14 SWANSEA 17 3 3 11 9:22 12

M. R.