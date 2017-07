Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Pem je za zdaj najbolj zveneča okrepitev Jeseničanov. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Reprezentančni napadalec Pem okrepil Jeseničane

Pem je znova Železar

20. julij 2017 ob 18:38

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejske državne prvake z Jesenic je okrepil 21-letni reprezentančni napadalec Nik Pem.

Trenerju Jesenic Gabru Glaviču je uspelo prepričati Pema, otroka Jesenic, da se vrne v Podmežaklo. Kot je povedal Pem za spletno stran državnih prvakov, mu je všeč, da bo ekipa stavila na mladost, všeč pa mu je tudi, da se bo individualno veliko prizadevalo za izboljšanje kakovosti posameznikov.

V prihajajoči sezoni želi z Jesenicami osvojiti slovenski pokal in naslov državnega prvaka, v Ligi AHL pa doseči uvrstitev v finale.

Pem je svojo hokejsko pot začel na Jesenicah, igral je tudi za Olimpijo, v zaključku zadnje sezone pa je igral v drugi nemški ligi, branil je barve ekipe Heilbronner Falken.

Novega trenerja Glaviča bodo uradno predstavili ob koncu julija. Moštvo bo v naslednji sezoni precej spremenjeno, saj so številni nosilci igre odšli. Jure Sotlar je odšel v Vipiteno, kjer je trener Ivo Jan. Eric Pance, Sašo Rajsar in Jaka Ankerst so že pred trem zapustili Podmežaklo. Podaljšali so Luka Kalan, Miha Logar in Žan Jezovšek. Iz Olimpije je prišel branilec David Planko.

D. S.