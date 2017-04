Ribničani spravili na kolena Velenjčane

Celjani na vrhu lestvice ušli na +2

29. april 2017 ob 21:42

Ribnica - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Rika Ribnice so pripravili presenečenje, saj so v 6. krogu Lige za prvaka s 27:23 premagali Gorenje.

Velenjčani so očitno plačali ceno za derbi sredi tedna, ko so po velikem boju osvojili točko proti Celju (25:25). Ribničani so sicer potrebovali sedem minut, da so dosegli prvi gol, a so nato v nadaljevanju povsem zasenčili goste. Povedli so z 9:5, na odmor pa odšli s prednostjo 12:9.

Minuta odmora trenerja Gelzeta pomagala

Gorenje je odločno odprlo drugi polčas in v 38. minuti po golu Roka Ovnička izenačilo na 14:14. Domači trener Stojan Gelze, ki je pred kratkim zamenjal Roberta Beguša, je nemudoma zahteval minuto odmora, po njej pa so se gostitelji vrnili na stare tirnice in prevzeli pobudo. V 48. minuti so znova povedli za tri gole (21:18), tri minute kasneje za štiri (23:19). "Ose" do konca niso imele več moči, da bi ujele domače.

V ribniški ekipi sta po pet golov dosegla Janez Skušek in Jan Grebenc, v velenjski pa je bil najbolj učinkovit Matjaž Brumen s sedmimi zadetki.

Gladka zmaga Celjanov

Velenjčani so po porazu v Ribnici izgubili stik s Celjani na vrhu lestvice. Pivovarji so namreč tokrat z 28:22 porazili Urbanscape Loko. Blaž Janc je dosegel devet golov.

ROKOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. NLB LEASING LIGA

KONČNICA ZA PRVAKA, 6. krog



CELJE PIV. LAŠKO - URBANSCAPE LOKA

28:22 (18:13)

Janc 9, Marguč 5; Kavčič 7.

RIKO RIBNICA - GORENJE VELENJE

27:23 (12:9)

Skušek, Grebenc 5; Brumen 7, Ovniček 4.



Danes ob 20.30:

KRKA - KOPER 2013

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 6 5 1 0 49 GORENJE VELENJE 6 4 1 1 47 RIKO RIBNICA 6 3 1 2 43 KOPER 2013 5 1 1 3 41 URBANSCAPE LOKA 6 2 0 4 33 KRKA 5 0 0 5 28

KONČNICA ZA OBSTANEK, 9. krog

JERUZALEM ORMOŽ - DOL TKI HRASTNIK

35:30 (18:12)

TRIMO TREBNJE - MARIBOR BRANIK

31:32 (17:17)

DOBOVA - DRAVA PTUJ 25:23 (13:12)

Zafran 7; Lesjak 7.

SL. GRADEC 2011 - ISTRABENZ PL. IZOLA

26:23 (13:9)

Lestvica: MARIBOR BRANIK 9 7 1 1 41 JERUZALEM ORMOŽ 9 7 0 2 37 TRIMO TREBNJE 8 6 0 2 35 DOBOVA 8 4 0 4 31 SLOVENJ GRADEC 2011 9 4 2 3 25 DOL TKI HRASTNIK 8 2 1 5 20 DRAVA PTUJ 8 1 0 7 10 ISTRABENZ PLINI IZOLA 9 1 0 8 2

A. V.