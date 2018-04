Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Jay Rodriguez je odločil na Old Traffordu. Foto: Reuters Zmago je Newcastlu zagotovil Matt Ritchie. Foto: Reuters Arsenal je v gosteh v Premier ligi letos izgubil že devetkrat. Foto: Reuters Sorodne novice City po hudih porazih vendarle našel pot do zmage. Na Wembleyju. Dodaj v

Rodriguez zadel za zmago West Broma in naslov Man Cityja

Arsenal v gosteh znova na kolenih

15. april 2018 ob 19:44

Manchester City je pet tekem pred koncem sezone že postal angleški prvak. Premier ligo so sinjemodri osvojili po zmagi West Bromwicha nad Manchester Unitedom (0:1).

Vrsta Pepa Guardiole, ki je že dolgo časa na lestvici v zanesljivem vodstvu, je prejšnji teden zapravila priložnost, da bi proti mestnemu tekmecu osvojila peti naslov angleškega prvaka, tretjega v Premier ligi. Na derbiju je vodila že z 2:0, a so rdeči vragi zrežirali preobrat. Nato je sledil še boleč izpad iz Lige prvakov proti Liverpoolu, zdaj pa je vendarle dobila nekakšen obliž na rane zadnjih dveh tednov. V soboto je s 3:1 slavila na Wembleyju proti Tottenhamu, v nedeljo pa je dobila darilo West Bromwicha, ki je z Old Trafforda odnesel tri točke.

Manchester United je imel pobudo. Razmerje v posesti žoge je bilo 70:30, sprožil je več strelov – najnevarnejši so bili poskusa Romeluja Lukakuja, ki ju je zaustavil Ben Foster, in strel rezervista Jesseja Lingarda –, toda v končnici dvoboja so gostje, ki so v Premier ligi trenutno zadnji, prišli do velike zmage. Četrto zmago v tej sezoni je West Bromu zagotovil Jay Rodriguez, ki je v 73. minuti z bližine z glavo zatresel mrežo.

Po letu 2014 je Manchester City znova najboljši v Premier ligi. Sinjemodri so prvič osvojili naslov prvaka pod vodstvom Guardiole. Katalonec je zdaj v karieri osvojil že tri lige. Z Barcelono je v štirih sezonah trikrat postal španski prvak, z Bayernom je bil nemški prvak vsa tri leta, zdaj pa je v drugi sezoni do angleške krone popeljal še City.

Arsenal poražen v Newcastlu

V Premier ligi je Arsenal na gostujočem terenu izgubil že peto tekmo zapored. Newcastle je prekinil serijo desetih zaporednih porazov proti topničarjem in jih doma premagal prvič po letu 2005. Londončani so povedli v 14. minuti, ko je Shkodran Mustafi z dolgo žogo v napadu našel Pierra-Emericka Aubameyanga, ki je podal Alexandru Lacazettu, ta pa je zadel za gostujoče vodstvo. 15 minut kasneje je izid izenačil Ayonze Perez, za prvo zmago srak nad Arsenalom po 13 letih pa je v 68. minuti zadel Matt Ritchie.

34. krog, nedeljski tekmi:

NEWCASTLE - ARSENAL 2:1 (1:1)

Perez 29., Ritchie 68.; Lacazette 14.

MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH 0:1 (0:0)

Rodriguez 73.

Ponedeljek ob 21.00:

WEST HAM - STOKE CITY

Sobotne tekme:

SOUTHAMPTON - CHELSEA 2:3 (1:0)

Tadić 21., Bednarek 60.; Giroud 70., 78., Hazard 75.

BURNLEY - LEICESTER 2:1 (2:0)

Wood 6., Long 9.; Vardy 72.

CRYSTAL PALACE - BRIGHTON 3:2 (3:2)

Zaha 5., 24., Tomkins 14.; Murray 18., Izquierdo 34.

HUDDERSFIELD - WATFORD 1:0 (0:0)

Ince 91.

SWANSEA - EVERTON 1:1 (0:1)

Ayew 71.; Naughton 43./ag

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH 3:0 (1:0)

Mane 7., Salah 69., Firmino 90.

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY 1:3 (1:2)

Eriksen 42.; Jesus 22., Gündogan 25./11-m, Sterling 72.

Lestvica: MANCHESTER CITY 33 28 3 2 93:25 87 MANCHESTER UTD. 33 22 5 6 63:26 71 LIVERPOOL 34 20 10 4 78:35 70 TOTTENHAM 33 20 7 6 65:30 67 CHELSEA 33 18 6 9 57:33 60 ARSENAL 33 16 6 11 62:45 54 BURNLEY 33 14 10 9 33:29 52 LEICESTER 33 11 10 12 49:47 43 EVERTON 34 11 9 14 39:54 42 NEWCASTLE 33 11 8 14 35:42 41 BOURNEMOUTH 34 9 11 14 41:56 38 WATFORD 34 10 7 17 42:60 37 BRIGHTON 33 8 11 14 31:46 35 HUDDERSFIELD 34 9 8 17 27:54 35 WEST HAM 32 8 10 14 40:58 34 CRYSTAL PALACE 34 8 10 16 36:54 34 SWANSEA 33 8 9 16 27:46 33 SOUTHAMPTON 33 5 13 15 33:53 28 STOKE CITY 33 6 9 18 30:63 27 WEST BROMWICH 34 4 12 18 27:52 24

