Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Rok Marguč je na Rogli vajen uvrstitev med deseterico, želja pa je, da naredi korak naprej in stopi na zmagovalni oder. Foto: EPA Da sem med deseterico, je na Rogli že tradicija, zato verjamem, da se za nadaljevanje tega ni treba bati. Tudi lani sem prav po Rogli dvignil krivuljo rezultatov. Pustimo se presenetiti, morda pa se tokrat le izide. Rok Marguč Žan Košir, eden izmed slovenskih junakov olimpijskih iger v Sočiju, ima v zadnjem obdobju težave s poškodbo, vseeno pa bo na Rogli spet na štartu. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rogla: Vrnitev Žana Koširja, slovo Roka Flandra

Marguč želi prvič stopiti na stopničke na domači tekmi

24. januar 2017 ob 17:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Najboljši deskarji bodo na Rogli v soboto tekmovali v paralelnem veleslalomu. Na štartu bo tudi Žan Košir, kariero pa bo uradno končal Rok Flander.

Po Carezzi, Cortini d'Ampezzo in Bad Gasteinu bo to šele njihova četrta letošnja postaja, od katere si tudi slovenski tekmovalci obetajo precej več, kot so prikazali v tej sezoni.

Kot je na novinarski konferenci povedal generalni sekretar tekme Aleš Slapar, je veliko dela že za organizatorji, danes začenjajo še tehnično pripravo terena, zato ne dvomijo, da jim bo tudi letos tekma lepo uspela in bo do sobote vse pripravljeno.

V soboto idealno vreme

"Tokrat nam zelo dobro služi tudi vreme, posebej če se spominjamo zadnjih let, ko smo imeli vselej težave s preveč ali premalo snega. Tudi za soboto je napovedano lepo in sončno vreme, celo mraz naj bi nekoliko popustil, tako da bo v času finala nekje okoli nič stopinj Celzija," je dejal Slapar.

Program tekmovanja ostaja podoben kot vsa leta. Začel se bo s petkovim žrebom startnih številk pri smučarskem baru Uniorček, sobotne kvalifikacije bodo potekale med 9. in 11. uro, finalni obračuni pa se bodo začeli ob 13. uri. Oba dneva bo za obiskovalce na Rogli na voljo tudi veliko zabave.

Zbrana vsa elita z izjemo Soboljeva

Na Roglo znova prihajajo vsi najboljši svetovni deskarji, razen poškodovanega Rusa Andreja Soboljeva, med tekmovalci bo tudi uspeha željna slovenska vrsta, ki ji letos v odsotnosti Žana Koširja ni šlo vse po načrtih. Na zadnjih dveh tekmah se nobenemu izmed varovancev selektorja Izidorja Šušteršiča ni uspelo uvrstiti v finale, najboljša uvrstitev je na uvodni tekmi v Italiji s šestim mestom uspela Roku Marguču.

Marguč želi več kot "le" deseterico

Marguč bo prvi adut tudi na Rogli, kjer je lani prav tako končal kot šesti, še vedno pa čaka na svoje prve stopničke pred domačim občinstvom. "Da sem med deseterico, je na Rogli že tradicija, zato verjamem, da se za nadaljevanje tega ni treba bati. Tudi lani sem prav po Rogli dvignil krivuljo rezultatov. Pustimo se presenetiti, morda pa se tokrat le izide," je dejal nekdanji svetovni prvak.

Osmo mesto iz lanske sezone bo branil Tim Mastnak, ki bi si po sušnem obdobju znova želel vrhunskega rezultata. Kot je dejal, na treningih že vso sezono vozi dobro, zato si želi, da bi tudi sam z dobro vožnjo prispeval k uspešni izvedbi tekme. Vrnitev po lanski poškodbi bo svojevrsten izziv tudi za Glorijo Kotnik, ki verjame, da je že ujela tekmovalni ritem.

Košir še ne cilja zelo visoko

Dolgo ni bilo jasno, ali lahko na vrnitev med elito prav na domači tekmi upa Žan Košir, ta pa je danes potrdil, da bo na startu. Kot je dejal, se je prav zaradi domače tekme odločil, da le stopi na desko. "Malo mi še manjka tekmovalnih občutkov, kako bo šlo, pa bomo videli zelo kmalu. Ne bi pa upal na neke posebne dosežke, ki jih je bila javnost vajena v mojih najboljših sezonah," je bil realen Košir.

Rogla je sicer za slovenske deskarje eden izmed vrhuncev sezone, čeprav selektor Šušteršič meni, da je glavni izziv marčevsko svetovno prvenstvo v Sierri Nevadi. Skrbi ga ne, saj ve, da vozijo dobro, a je vedno veliko odvisno od dnevne forme, tekem pa je malo. "To se je letos pokazalo, včasih se lahko zalomi, računam pa, da se to ne bo več dogajalo," je dejal vodja stroke, ki se zaveda, da so zdajšnji standardi v slovenskem deskanju visoki, a si želi le to, da bi vsak naredil svojo najboljšo vožnjo.

Poslovilna tekma Roka Flandra

Na Rogli bo kariero končal Rok Flander, ki sicer že nekaj časa ni več del deskarske karavane, je pa brez posebnih tekmovalnih ciljev nastopil na zadnji tekmi v Bad Gasteinu. Enako bo tudi na Rogli, kamor bo nekdanji svetovni prvak iz Arose leta 2007 le še enkrat prišel pozdravit svoje nekdanje sotekmovalce.

T. O.