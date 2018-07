Roglič na kratkem klancu razbil favorite

Fraile opravil z ubežnikom Stuyvenom in dobil 14. etapo

21. julij 2018 ob 12:02,

zadnji poseg: 21. julij 2018 ob 18:16

Mende - MMC RTV SLO

Španec Omar Freile je zmagovalec 14. etape Dirke po Franciji, na kateri je v zadnjih kilometrih izjemno delo opravil Primož Roglič.

Čeprav je glavnina z rumeno majico na 187 km dolgi etapi med St. Paul Trouis Chateauxom in Mendejem na koncu zaostala dobrih 18 minut, je bilo za slovenske ljubitelje kolesarstva še kako napeto, ko je Roglič na vzponu na Mende (naklon do 11-odstoten) razbil ekipo Sky, ki ni imela odgovora na njegov napad. Ta se je zgodil štiri kilometre pred ciljem, ko je bil klanec najstrmejši. Roglič je spominjal na največje šampione Toura.

Za tretjim mestom le še 48 sekund

Ko je Roglič večal prednost, Chris Froome ni bil videti preveč pri močeh, še bolj je trpel Romain Bardet, je pa Tom Dumoulin v trenutku, ko klanec ni bil več tako strm, pohodil pedala, saj se je zbal, da bi se mu v skupnem seštevku Roglič preveč približal. V cilju na letališki stezi je imel Roglič pred vodilnimi tremi na dirki (Thomas, Froome, Dumoulin) osem sekund prednosti. Ni veliko, a Rogličevo sporočilo je jasno: računajte name v boju za zmagovalni oder! Za rumeno majico Geraintom Thomasom je zaostanek zmanjšal na 2:38, za tretjeuvrščenim Dumoulinom pa zaostaja 48 sekund.

Težave na začetku etape

28-letni Roglič je imel sicer težave na začetku etape, saj je v vetrovnih razmerah ostal zadaj in bil že skoraj minuto za rumeno majico. K sreči je nato Sky malce umiril ritem in Roglič je ujel priključek. Na zadnjem klancu se je dolgo držal Naira Quintane, nato pa se odločil za pogumno samostojno akcijo, s katero je potrdil, da mu trpljenje v Alpah ni pobralo vseh moči in predvsem, da bo storil vse, da se prebije med najboljše tri. Priložnosti bo še dovolj v Pirenejih in na kronometru.

Stuyvenu malo zmanjkalo

Boj za etapno zmago v veliki skupini ubežnikov je pričakovano odločil vzpon na Mende. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) je imel že lepo prednost pred prvo zasledovalno skupino (minuto in 40 sekund na začetku klanca) in je iztisnil iz sebe zadnje atome moči, da bi na belgijski državni praznik prvič dobil etapo na Touru. A dolg beg ga je zdelal, tako da je pri vožnji na Mende (1030 m) preveč popustil. Freile (Astana) ga je ujel malo pod vrhom in na spustu do cilja zanesljivo zadržal prednost.



Fraile se je posebej pripravil na to etapo

"Izjemen dan, zagotovo najboljši v moji karieri. Neverjetno! To je bila ena od etap, ki sem si jih označil pred začetkom dirke. Ko sem videl, da se pripravlja beg, sem si rekel, da moram biti zraven. Uresničil sem sanje. Če kolesar zmaga na Touru, je to fantastično. Na zadnjem vzponu smo imeli veter v prsa in je bilo zahtevno, poskušal sem le kolesariti čim hitreje. Klanec dobro poznam. K sreči sem imel na koncu najmočnejše noge," je povedal Fraile, ki je Španiji prikolesaril prvo etapno zmago po dveh letih.

Koren zelo opazen v prvem delu bega

Na letošnjem Touru je uspel le še en pobeg, ko je Julian Alaphilippe dobil deseto etapo. Alaphilippe je bil tudi danes zelo borben in je osvojil drugo mesto. Na gorskem cilju na prelazu Croix de Berthel, 55 km pred ciljem, je bil tretji (dve točki), dobil je tudi dodatne tri točke, ker je bil v cilju drugi, tako da ima v boju za pikčasto majico že 90 točk (drugi je Barguil s 70 točkami). Tretji je v cilj prišel Stuyven, četrti neverjetni Peter Sagan. Kristijan Koren, ki je v prvem delu bega opravil veliko delo za Bahrain Merido oz. Gorko Izagirreja, je osvojil 24. mesto. Nedeljska etapa bo še težja od današnje, verjetno bodo na svoj račun spet prišli ubežniki. Prenos bo na TV SLO 2. Po prostem ponedeljku se bo karavana preselila v Pireneje.

105. DIRKA PO FRANCIJI, 14. etapa St. Paul Trois Chateaux-Mende, 188 km: 1. O. FRAILE ŠPA 4:41:57 2. J. ALAPHILIPPE FRA +0:06 3. J. STUYVEN BEL 0:06 4. P. SAGAN SLK 0:12 5. D. CARUSO ITA 0:17 6. S. GESCHKE BEL 0:19 7. N. EDET FRA 0:19 8. L. CALMEJAN FRA 0:23 9. D. IMPEY JAR 0:30 10. T. DE GENDT BEL 0:37 ... 24. K. KOREN SLO 3:37 29. P. ROGLIČ SLO 18:01 30. C. FROOME VB 18:09 31. T. DUMOULIN NIZ 18:09 32. G. THOMAS VB 18:09 36. R. BARDET FRA 18:23 Skupni vrstni red po 14. etapi: 1. G. THOMAS VB 58:10:44 2. C. FROOME VB +1:39 3. T. DUMOULIN NIZ 1:50 4. P. ROGLIČ SLO 2:38 5. R. BARDET FRA 3:21 6. M. LANDA ŠPA 3:42 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:57 8. N. QUINTANA KOL 4:23 9. J. FUGLSANG DAN 6:14 10. D. MARTIN IRS 6:54 11. A. VALVERDE ŠPA 9:36 12. B. JUNGELS LUKS 9:53 13. I. ZAKARIN RUS 10:01 14. M. NIEVE ŠPA 16:22 15. P. R. LATOUR FRA 17:28 ... 76. K. KOREN SLO 1:34:51

T. O.