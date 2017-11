Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Uroš Bregar je na priprave poklical 20 igralk. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Rokometašice začele priprave na svetovno prvenstvo

Omoregiejeva v Nemčiji še ne bo igrala

20. november 2017 ob 20:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je zbrala v Laškem, kjer je začela priprave na svetovno prvenstvo, ki bo od 1. do 17. decembra v Nemčiji. Pred SP-jem bodo Slovenke konec novembra odigrale še dve prijateljski tekmi.

Slovenija se je po dolgih 12 letih uvrstila na svetovno prvenstvo, v prvem delu pa jo v Trierju čakajo tekme s Francijo, Romunijo, Španijo, Angolo in Paragvajem. V osmino finala se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe, zadnjeuvrščeni pa bosta tekmovanje nadaljevali v tako imenovanem predsedniškem pokalu.

Selektor Uroš Bregar je na priprave poklical 20 igralk. Zaradi poškodb bosta v Nemčiji odsotni Lea Kranjc in Tamara Mavsar, Barbara Lazović se je nastopu odpovedala zaradi družinskih obveznosti, Miša Marinček pa se je odločila, da bo dala prednost mlajšim igralkam. V Bregarjevi ekipi so tri novinke - Aneja Beganović, Tjaša Rudman in Nina Žabjek, v delo pa bo vključena tudi Elisabeth Omoregie, ki je pred kratkim dobila slovenski potni list, a ne bo igrala v Nemčiji.

Slovenija, ki bo petič igrala na svetovnem prvenstvu, predtem je nastopila v Nemčiji 1997, v Italiji 2001, na Hrvaškem 2003 in v Rusiji 2005, bo večino priprav opravila v Laškem, od 24. do 26. novembra pa bo sodelovala tudi na mednarodnem turnirju v Parizu. Pred odhodom na SP bodo izbranke Bregarja tam opravile še testni tekmi; v petek, 24. novembra, proti Angoli, v nedeljo pa proti Franciji ali Tuniziji.

"Ko smo se junija uvrstili na svetovno prvenstvo, nismo pričakovali, da se bomo danes dobili v taki zasedbi, a vedno je dobro, ko pridejo mlade in ambiciozne igralke. Želim, da se dobro pripravimo in analiziramo tekmice, prvo že na turnirju v Franciji, kar bo zelo dobra iztočnica in merilo naše trenutne kakovosti. Nato sledi še dober zaključek priprav na svetovno prvenstvo," je dejala Neli Irman.

Seznam selektorja Bregarja:

- vratarki: Maja Vojnović (Krka) in Amra Pandžič (Krim Mercator).

- krilne igralke: Ines Amon, Polona Barič, Alja Koren (vse Krim Mercator), Živa Čopi (Krka) in Neli Irman (Spono Eagles).

- zunanje igralke: Ana Abina, Elisabeth Omoregie, Tjaša Stanko, Hana Vučko, Nina Zulić, Nina Žabjek (vse Krim Mercator), Teja Ferfolja (Roman), Ana Gros (Metz), Lara Hrnčič (Z'Dežele) in Tjaša Rudman (Mlinotest Ajdovščina).

- krožne napadalke: Aneja Beganovič (Krim Mercator), Lina Krhlikar (Göppingen) in Alja Vrček (Krka).

A. G.