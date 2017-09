Rossi lahko znova sede na svojo yamaho

V skupnem seštevku trenutno na četrtem mestu

21. september 2017 ob 16:32,

zadnji poseg: 21. september 2017 ob 16:35

Alcaniz - MMC RTV SLO, STA

Zdravniki so Valentinu Rossiju prižgali zeleno luč za vrnitev na dirkališča. Italijanski motociklist bo tako lahko že ta konec tedna nastopil na VN Aragonije.

Zgolj 21 dni je devetkratni svetovni prvak potreboval za okrevanje po nesreči, ko si je zadnji dan avgusta pri padcu z endurom zlomil nogo, na operaciji dan pozneje pa so mu kirurgi nogo utrdili z vijaki in oporo.

Takrat so mu predpisali vsaj mesec dni počitka oziroma rehabilitacije, vendar je Rossi skrajšal mirovanje ter v torek že sedel na motor in opravil testne kroge, čeprav si je med padcem zlomil tako golenico kot mečnico. V četrtek so ga pregledali še uradni zdravniki tekmovanja MotoGP, od katerih je dobil zeleno luč za nastop. Z nasmeškom je po pregledu pograbil berglo, zaklical "ciao" in odšepal iz ordinacije.

38-letni Rossi je tako izpustil zgolj eno dirko - za VN San Marina v Misanu in bo že v nedeljo znova lahko dirkal s svojo Yamaho. Sicer z njo v zadnjem času ni veliko vadil, v Misanu je treniral na nadomestnem motorju, ki ni tako zahteven. V primeru, da se le ne bo odločil za nastop, ga bo na dirki zamenjal Michael van der Mark.

V skupnem seštevku je Rossi pred zadnjimi petimi dirkami na četrtem mestu. Za vodilnim Marcom Marquezom na Hondi zaostaja 42 točk.

