Rožman upa na senzacijo v polnih Stožicah

28. julij 2017 ob 12:15

Nogometaši Domžal so v 3. predkrogu Evropske lige klonili v Freiburgu, a se iz Nemčije vračajo z aktivnim rezultatom. Tudi trener Simon Rožman je optimist in upa, da bundesligaš v Stožicah lahko pade.

Srečanje je v 21. minuti odločil Nils Petersen, ki je nekaj minut pozneje zapravil enajstmetrovko. Domžalčani so se Freiburgu dobro upirali in si priigrali nekaj priložnosti, ki pa jih niso izkoristili.

"V prvi vrsti moram pošteno čestitati svojim fantom. Mi vemo, kam smo prišli, kje smo igrali. Kulisa je bila fantastična, tekmo je spremljalo okoli 15.000 gledalcev. Na nasprotnika smo se dobro pripravili, niso nas presenetili niti v enem segmentu. Žal mi je morda kakšne neizkoriščene priložnosti. Na trenutke smo bili dobri, da ne rečem odlični. Imamo aktiven rezultat. Na povratni tekmi si želim polne Stožice, ki bi nam dale dodatno energijo, da morda skupaj naredimo senzacijo," je za Val 202 povedal Rožman.

"Tekma je šla v smeri, kot smo pričakovali. Vemo, da so bile situacije dva na dva na strani največja prednost nasprotnika. Tu smo večino časa stvari delali dobro. Vemo, kaj Ibričić prinaša naši ekipi. Zadevo smo izpeljali korektno. Fantje so dali vse od sebe in to sem mi zdi pomembno," je še dodal Rožman.

Eden od junakov je bil vratar Dejan Milić, ki ni obranil le enajstmetrovke, ampak je v drugem delu zaustavil tudi dve lepi priložnosti Nemcev. "Imamo aktiven rezultat in dobro izhodišče. Na povratni tekmi lahko sami odločamo o napredovanju. Mislim, da smo stvari popolnoma odprte," je povedal Milić. Tudi Domžalčani so imeli svoje trenutke, najlepši je bil prosti strel Jureta Balkovca v 54. minuti.

Pri Freiburgu so s svojo igro zadovoljni, saj so sredi priprav na nemško prvenstvo in še niso v pravi formi. "Tekma je bila zelo intenzivna. Lepo se je videlo, da je nasprotnik za razliko od nas že v tekmovalnem ritmu. Naš cilj je bil, da ne prejmemo zadetka, kar se je tudi uresničilo. Morali bi zabiti vsaj tri gole. Na povratni tekmi se moramo osredotočiti predvsem nase. Po treh tednih priprav smo na pravi poti, a je pred nami še veliko dela," je povedal vezist Freiburga Mike Frantz.

Povratna tekma bo v četrtek ob 21. uri v Stožicah.

