Rudar na kolenih v Sežani, Koper izločil Korotan

16. avgust 2017 ob 18:49,

zadnji poseg: 16. avgust 2017 ob 20:40

Sežana - MMC RTV SLO

Cherrybox 24 Tabor Sežana je pripravil presenečenje v 1. krogu Pokala Slovenije. Izbranci Uroša Baruta so odpravili velenjski Rudar s 3:1.

Pred 160 gledalci na stadionu Rajka Štolfa so gostitelji povedli v 19. minuti, ko je bil natančen Rok Duspara. osem minut pred odmorom je izenačil Dominik Radić. V zaključku srečanja so Sežančani zadeli dvakrat, Leon Sever je tri minute pred koncem prevesil tehtnico na stran Taborja. Velik ozmago je potrdil Alen Pavić v 94. minuti. Nov velik udarec za Velenjčane, ki so v soboto izgubili v Stožicah kar z 0:4.

Hat-trick Maroše v Fazaneriji

Mura, ki vodi v 2. SNL, je odlično formo prikazala tudi v pokalu. Pred 450 gledalci v Fazaneriji so varovanci Anteja Šimundže premagali Zarico s 5:2. Hat-trick je zabil Amadej Maroša, potem ko so Kranjčani že v 2. minuti povedli. Končni izid je postavil izjemni napadalec Luka Bobičanec, ki je blestel na nedeljski prvenstveni tekmi proti Radomljam (4:0).

Nekaj težav so imeli tudi Krčani, ki so novega drugoligaša Ilirijo 1911 premagali šele po izvajanju enajstmetrovk s 3:0, po rednem delu in podaljških je bil izid 0:0. Napredovali so tudi Celjani, ki so gostovali pri Nafti 1903 v Lendavi in zmagali z 2:1.

Pokal Slovenije, 1. krog:

CHERRYBOX 24 TABOR SEŽANA - Rudar 3:1 (1:1)

160; Duspara 19., Sever 87., Pavić 94.; Radić 37.

Cherrybox 24 Tabor Sežana: Rener, Vidaković, Lukač, Kariž (46./Salkič), Sever, Črgan, Slavec, Škerjanc, Masten (57./Pavić), Duspara (71./Kosmač), Požrl.

Rudar: Pridigar, Kašnik, Pišek, Trifković (62./Vizinger), Črnčič, Antonov, Radić, Bolha, Novak, Junuzović (60./Markovskyy), Glavina (71./Uzuegbunam Honi).

Sodnik: Andraž Stojanoski (Šenčur)

MURA - Zarica Kranj 5:2 (2:1)

450; Karničnik 10., Maroša 15./11-m, 47., 59., Bobičanec 69.; Ahačič 2., Žurga 62./11-m

Kozar (Mura) je v 57. minuti zapravil 11-m.

Mura: Šafarić, Pucko, Celec (67./Dodlek), Kozar, Kous, Lorbek (74./Kouter), Maroša (82./Sirk), Lukač, Karničnik, Bobičanec, Vaš.

Zarica Kranj: Hafner, Kopač, Hajdarević (46./Schwartzmann), Volčič, Huč, Ahačič (65./Zupan), Žurga, Parežanin, Burkeljca, Poljanec, Matič.

Sodnik: Vojko Goričan (Loče pri Poljčanah)





DRAVA PTUJ - Brda 2:1 (2:0)

150; Golob 26., Marcius 45./11-m; Ferjančič 90.



Ilirija 1911 - KRŠKO * 0:3 (0:0)

* - po streljanju 11-m

Akumulator Mežica - JADRAN DEKANI 1:4 (0:1)

100; Hutmajer 85.; Rupnik 29., Fortuna 59., Petrovčič 79., 86.

Videm - KALCER RADOMLJE 1:6 (0:1)

200; Božak 85.; Cerar 22., Hajrić 55., 78., Kovjenić 61., Trdin 64., Nuhanović 67.



KOPER - Korotan Prevalje 3:0 (1:0)

450; Jerman 44., Popovič 90., Klarič 92.

Koper: Nenezić, Hrvatin, Cvek, Meštrić, Jerman (76./Popović), Radovanović, Gavrić (46./Lelić), Klarić, Krivičić, Čavalić (55./Žitko), Maslić.

Korotan: Simeunović, Leskovec, Ferlež, Grušovnik, Bešić, Küzma, Ičanović, Obretan (71./Palata), Belej, Rožej, Pipuš (60./Borovnik), Celcer (76./Juraja).

Sodnik: Iztok Gornjak (Braslovče)



Nafta - CELJE 1:2 (0:2)

280; Osmanaj 84.; Šušnjara 17., Požeg Vancaš 44.

RK: Šauperl 56./Celje

Odigrano v torek:

Lušt Beltinci - ALUMINIJ 0:3 (0:0)

400; Mesec 61., 89., Nunić 80.

Bartulović (Aluminij) je v 47. minuti zapravil 11-m.



Hotiza - KRKA 1:2 (0:0)

Biro 61./11-m; Kambič 46., Wilson 55.



ŠAMPION CELJE - Tolmin * 5:3 (0:0)

* - po streljanju 11-m

A. G.