Sanjski debi Neymarja, vreden tudi razkošnih 222 milijonov?

Nogometaši Marseilla slavili pri Nantesu

13. avgust 2017 ob 23:11

Nogometaši francoskega PSG-ja nadaljujejo popolni izkupiček v novi sezoni francoskega prvenstva. Z Neymarjem v začetni enajsterici so slavili pri Guingampu s prepričljivih 0:3.

Brazilski superzvezdnik se je po kontroverznem prestopu iz Barcelone že na prvi tekmi začel dokazovati in sodeloval pri vseh treh gostujočih zadetkih. Sprva je z nevarnim preigravanjem v 52. minuti zmedel domačo obrambo in prisilil Jordana Ikoka v napako, ko je nekoliko napačno ocenil žogo ob poskusu povratne podaje svojemu vratarju in jo poslal v mrežo. Šov je nadaljeval Edinson Cavani, ki je v 62. minuti po popolni podaji Neymarja in lepem prodoru povišal vodstvo. Urugvajski napadalec je nekdanjemu zvezdniku Barcelone uslugo s podajo vrnil v 82. minuti, ko Brazilcu ni bilo težko zadeti iz bližine za svoj prvenec v dresu pariških bogatašev.

Že v prvem polčasu je po podaji 25-letnega napadalca Thiago Silva stresel okvir vrat po strelu z glavo.

Nasprotniki Domžal v 4. predkrogu Evropske lige nogometaši Marseilla so slavili v gosteh pri Nantesu po golu Lucasa Ocamposa v 87. minuti.

Francosko prvenstvo, 2. krog:

NICE - TROYES 1:2 (0:0)

Plea 63./11-m; Niane 53., Khaoui 85.

RENNES - LYON 1:2 (0:0)

Bourigeaud 86.; Depay 57., Diaz 74.

NANTES - MARSEILLE 0:1 (0:0)

Ocampos 87.



AMIENS - ANGERS 0:2 (0:1)

Crivelli 27., Mangani 56.

Petrić (Angers) ni bil v ekipi.



BORDEAUX - METZ 2:0 (1:0)

Vada 44.; Sankhare 64.

CAEN - ST. ETIENNE 0:1 (0:0)

Hamouma 67.

Berić (St. Etienne) je bil na klopi.

TOULOUSE - MONTPELLIER 1:0 (1:0)

Durmaz 43./11-m.

STRASBOURG - LILLE 3:0 (0:0)

Martin 74., Lienard 82./11-m, Grimm 88.



DIJON - MONACO 1:4 (1:3)

Said 43.; Falcao 3., 37., 51., Jemerson 25.



GUINGAMP - PARIS SG 0:3 (0:0)

Ikoko 52./ag, Cavani 62., Neymar 82.

Lestvica LYON 2 2 0 0 6:1 6 PARIS SG 2 2 0 0 5:0 6 MONACO 2 2 0 0 7:3 6 MARSEILLE 2 2 0 0 4:0 6 ST. ETIENNE 2 2 0 0 2:0 6 ANGERS 2 1 1 0 4:2 4 BORDEAUX 2 1 1 0 4:2 4 TROYES 2 1 1 0 3:2 4 TOULOUSE 2 1 0 1 3:3 3 LILLE 2 1 0 1 3:3 3 MONTPELLIER 2 1 0 1 1:1 3 GUINGAMP 2 1 0 1 3:4 3 STRASBOURG 2 1 0 1 3:4 3 RENNES 2 0 1 1 2:3 1 NICE 2 0 0 2 1:3 0 CAEN 2 0 0 2 0:2 0 METZ 2 0 0 2 1:5 0 NANTES 2 0 0 2 0:4 0 AMIENS 2 0 0 2 0:4 0 DIJON 2 0 0 2 1:7 0

