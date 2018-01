Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Element bertoncelj je na konju z ročaji vreden 0,3 točke. Prvine si sledijo po težavnosti od A, ki je vreden 0,10 točke, do H, ki je vreden 0,80 točke. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Sašo Bertoncelj končno "našel samega sebe" v pravilniku

Element bertoncelj ima težavnost C

22. januar 2018 ob 17:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna gimnastična zveza je po Sašu Bertonclju poimenovala prvino bertoncelj, ki ima v pravilniku do olimpijskih iger 2020 težavnost C, kar pomeni 0,3 točke.

Škofjeločan, mojster konja z ročaji, je tako po Lojzetu Kolmanu, Aljažu Peganu in Alenu Dimicu še četrti Slovenec, ki se je vpisal v gimnastično zgodovino s svojo prvino. "Zdaj je uradno. Po meni se imenuje element v novi posodobitvi gimnastičnega pravilnika do 2020. Hvala, Sebastijan Piletič, za večletni trud pri Mednarodni gimnastični zvezi FIG," je z mislijo na svojega trenerja povedal odličen slovenski telovadec.

"Občutki so res lepi. So lepši, kot sem mislil, da bodo. Pred desetimi leti sem bertonclja naredil prvič, nekaj let smo se trudili, da so ga poimenovali po meni. Največ zaslug gre Sebastijanu. Vse skupaj je trajalo, malo smo pozabili na to, že tudi malo obupali. Bolj iz 'firbca' sem pogledal v posodobljen pravilnik, če je morebiti prvina končno v njem. Res je bil noter, zato je bilo presenečenje," je občutke, ko je izvedel, da je njegova prvina končno v pravilniku, podoživel Bertoncelj.

Sam je skoraj zagotovo ne bo uporabljal v svoji sestavi, mogoče pa kdaj v prihodnosti. "Verjetno ne pride v poštev zame, je le težavnosti C. Po mojem in Sebastijanovem mnenju je element premalo ovrednoten. Želiva si, da bi bil kdaj več. Zasluži si. Lahko bi ga uporabljal v kakšni lažji vaji. Sem ga že uporabljal v lažji vaji, v tisti 'švicarski banki', ki je bila zanesljiva za kvalifikacije. Zdaj ne več. Mogoče mu bodo kdaj dvignili težavnost in ga bom uporabljal še z večjim veseljem."

T. O.