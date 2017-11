Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Sergia Ramosa so oskrbeli, a srečanja po polčasu ni mogel nadaljevati. Foto: EPA Sorodne novice Po remiju na madridskem derbiju Barca beži že za 10 točk Dodaj v

Sergio Ramos si je na madrilenu zlomil nos

Real za Barco zaostaja že deset točk

19. november 2017 ob 18:03

Madrid - MMC RTV SLO

Na madridskem derbiju med Atleticom in Realom, ki se je na stadionu Wanda Metropolitano končal brez zmagovalca (0:0), si je Sergio Ramos zlomil nos.

Kapetan nogometašev kraljevega kluba je zelenico zapustil med polčasom, potem ko ga je brcnil branilec colchonerosov Lucas Hernandez, po dodatnih zdravniških pregledih pa so potrdili, da ima zlomljen nos. Koliko časa bo 31-letni osrednji branilec odsoten, iz madridskega velikana niso sporočili. "Tisočkrat bi krvavel za ta grb in ta dres. Hvala za podporo. Vrnil se bom hitro," je tvitnil Ramos.

Real je prvič gostoval na novem domovanju mestnega tekmeca. Po remiju so blancosi na tretjem mestu, za vodilno Barcelono pa zaostajajo že deset točk. Druga je Valencia, ki ima sedem točk manj kot Barca. Tudi Katalonci so v 12. krogu igrali v španski prestolnici. V predmestju so Leganes ugnali s 3:0.

