Serijski zmagovalci Celjani 21. dvignili pokal

"Mali finale" Jeruzalemu

22. april 2018 ob 17:32,

zadnji poseg: 22. april 2018 ob 19:51

Ljutomer - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so osvojili prvo lovoriko v tej sezoni. V finalu pokala so v Ljutomeru premagali Krko s 33:40.

Varovanci Branka Tamšeta so na zaključnem turnirju pokala Slovenije v Ljutomeru upravičili vlogo papirnatih favoritov in po sobotni polfinalni zmagi nad Koprčani v današnjem velikem finalu ukanili še tekmece iz Novega mesta ter znova slavili v tem prestižnem domačem tekmovanju.

Rokometaši iz mesta ob Savinji so v Prlekiji dosegli že svojo 21. pokalno zmago, v preteklosti so v tem prestižnem tekmovanju trikrat slavili Koprčani, po enkrat pa igralci iz Velenja, Hrpelj in ljubljanskih Prul.

Najboljši igralec pokalnega turnirja je Jernej Papež (Krka), vratar Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško), najboljši strelec pa je Rok Žuran (Jeruzalem Ormož) z 22 goli.



Dober odpor Krke

Rokometaši Krke so se v prvem polčasu dobro upirali favoriziranim Celjanom, vodili so do 12. minute, potem pa so vajeti v roke prevzeli Celjani, večkrat so vodili s tremi in štirimi zadetki, ob odhodu na odmor je bilo 17:20.

V drugem polčasu so Celjani stopnjevali svojo igro, imeli so že šest zadetkov naskoka (22:28), videti je bilo, da je tekma odločena. Novomeščani so se z bojevito in srčno predstavo uprizorili pravi preobrat in se jim v 45. minuti približali na gol zaostanka (28:29).

Brez dramatične končnice

V Ljutomeru se je obetala dramatična končnica, do nje pa vendarle ni prišlo. Celjani so v prelomnih trenutkih dvoboja pokazali najbolj zrelo predstavo, predvsem pa so uveljavili svojo večjo kadrovsko in taktično širino ter izkoristili utrujenost novomeških rokometašev. V 57. minuti so tekmecem ušli na sedem golov (39:32) in jasno je bilo, da bo njihova pokalna zmaga. Najvišjo prednost so si priigrali v 59. minuti (40:32).

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Borut Mačkovšek s sedmimi in Gal Marguč s šestimi goli, v novomeški pa Jernej Papež z osmimi in Leon Rašo s šestimi zadetki.

Na tretjem mestu Jeruzalem

"Mali finale" sklepnega turnirja se je končal z zmagoslavjem ormoških rokometašev, ki so po hudem boju ukanili tekmece iz Kopra (32:28).

POKAL SLOVENIJE

SKLEPNI TURNIR, Ljutomer

Finale:

Krka - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

33:40 (17:20)

Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 6, Kukman, Didovič 4, Okleščen 2, Bevec 1, Pršina 2, Irman, Jakše 1 (1), Udovč 1 (1), D. Rašo, Papež 8 (2), Matko, Ban 3, Klobčar 5.

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar 1, Vujović, Jurečič 2, Zakošek, Malus 3 (1), Razgor 4 (1), Suholežnik 1, Marguč 6 (1), Grošelj 3, Žabič, Makuc 3, Anić 3, Dušebajev 2, Mačkovšek 7, Mlakar 5.

Sedemmetrovke: 4/6; 3/5.

Izključitve: 4 min; 2 min.

Tekma za 3. mesto:

JERUZALEM ORMOŽ - Koper 2013

32:28 (17:13)

Jeruzalem Ormož: Firšt-Šeruga, Balent, Čudič 3 (2), Krasnič, Žuran 13, Voljč, Hebar, T. Šulek, Kocbek, Šoštarič, Rajšp 1, Ozmec, Mesarič, Vujović 5, Cirar 6, Kavčič 4.

Koper 2013: Kocijančič, Postogna, Breznikar, Dolenc, Vlah 7, Krečič 5, Matijaševič 1 (1), Poklar, Moljk 3, Rapotec, Smolnik 3 (2), Sokolič 4, Guček, Marič 1, Planinc 4 (1), Bratkovič.

Sedemmetrovke: 2/2; 4/7.

Izključitve: 12 min; 6 min.

Polfinale:

KRKA - Jeruzalem Ormož 37:28 (17:17)

Papež 9, Okleščen 8, Didovič in Jakše 5; Žuran 9, Cirar, Čudič in Hebar po 4.

Koper 2013 - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

27:29 (13:15)

Vlah 6, Bratkovič 5; Razgor 8, Grošelj in Mačkovšek 5, Mlakar 4.

D. S.