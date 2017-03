Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Severin Freund Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Severin Freund

26. marec 2017 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Slišal sem, da naj bi v slovenski ekipi menjali trenerje. Ne vem, ali je to res, ampak mislim, da to ni prava odločitev, ker je Goran Janus v zadnjih letih opravil izjemno delo.

Če je ena sezona malce slabša, to še ne pomeni nič. To so skoki, če si najboljši v prejšnji sezoni, te seveda želijo vsi premagati. Letošnje leto ni bilo najlažje za Petra Prevca, a je blizu najboljšim in pričakujem, da se bo kmalu spet boril za zmage.

Nemški smučarski skakalec Severin Freund, ki v Planici zaradi poškodbe ni tekmoval, v pogovoru za TV SLO.