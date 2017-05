Simeone se ne predaja: Za nas ni nič nemogoče!

Napoved pred povratno polfinalno tekmo Lige prvakov v sredo

9. maj 2017 ob 18:57

Madrid - MMC RTV SLO

V sredo zvečer bo na stadionu Vicente Calderon v Madridu odigrana še povratna polfinalna tekma Lige prvakov med Atleticom in Realom. Gostitelji potrebujejo pravi čudež.

Če želijo varovanci Diega Simeoneja sploh pomisliti na morebitno uvrstitev v finale elitnega tekmovanja, morajo mestnemu tekmecu zabiti vsaj tri zadetke v rednem delu srečanja, s čimer bi izsilili podaljška, saj se je prva tekma na Santiagu Bernabeuu končala s 3:0 po treh zadetkih Cristiana Ronalda.

Na drugi strani kraljevemu klubu do jubilejnega 500. gola v Ligi prvakov manjkata le še dva zadetka, zelo impresivno pa je predvsem to, da je kar 17,7 odstotkov vseh zadetkov Reala v tem tekmovanju prispeval prav Ronaldo.

Zidanu skrbi povzroča le stanje Carvajala

Enajstkratni evropski prvaki se zavedajo, da dvoboja z Atleticom še zdaleč ni konec, a prednost treh zadetkov bi morala na povratni tekmi zadostovati za veliki finale, ki bo 3. junija v Cardiffu. "Vsaka tekma z Atleticom je težka, saj gre za zelo kakovostno moštvo," je dejal Lucas Vazquez in nadaljeval: "Real Madrid ima z Ligo prvakov posebno vez. Navijači pomembnost tekem v tem tekmovanju prenesejo na nas, in ko zaigraš za Real v Ligi prvakov, se ti koža kar naježi. Na svetu ni boljšega občutka." Trener Zinedine Zidane bo najverjetneje lahko računal na branilca Pepeja, nekoliko več skrbi mu povzroča stanje Danija Carvajala, ki si je na prvi tekmi poškodoval zadnjo ložo. Če Carvajal ne bo nared, ga bosta na položaju desnega bočnega branilca zamenjala Danilo ali Nacho.

Simeone: Pripravljeni smo na nov obračun

Na drugi strani se je na trening Atletica vrnil desni bočni branilec Juanfran, ki je bil dlje časa odsoten, na trening se je vrnil prvič po 22 dneh. Poškodovana sta branilca Jose Gimenez in Šime Vrsaljko. "V sredo nas čaka zelo težka tekma, preobrat je v očeh mnogih nemogoč, a ne za nas. Pri nas nič ni nemogoče! Gre za dve različni tekmi. Na prvi tekmi so nas premagali in dnevi, ki so sledili, so bili težki. A pobrali smo se in pripravljeni smo na nov obračun," je dejal Simeone, ki je z Atleticom v finalu dvakrat neuspešno naskakoval evropski prestol - obakrat je moral premoč priznati Realu.

Zadnja evropska tekma na Calderonu

Sredna tekma bo zadnja evropska tekma, ki jo bo gostil Atleticov stadion Vicente Calderon. Na omenjenem stadionu, ki je domovanje Atletica od leta 1966, je domača ekipa odigrala 142 evropskih tekem, 104 jih zmagala, 24 remizirala, izgubila pa jih je le 14 (!). Po letošnji sezoni bo klub igral na 16 kilometrov oddaljenem Metropolitanu ali Estadiu La Peineta, ki bo sprejel več kot 67 tisoč gledalcev (67.703).

Liga prvakov, polfinale, povratna tekme

Sreda ob 20.45:

ATLETICO MADRID - REAL MADRID 0:3



Verjetni postavi:



Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modrić, Isco, Benzema, Ronaldo.



Atletico: Oblak, Hernandez, Godin, Savić, Filipe Luis, Saul Niguez, Koke, Gabi, Carrasco, Griezmann, Gameiro.



Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)



V krepkem tisku je izid prve tekme. Finale bo 3. junija v Cardiffu.

