Skomina: Ne morem reči, da samo zaradi Hrvaške nisem dobil česa več

Zaradi dopusta bo izpustil prvi krog domačega prvenstva

17. julij 2018 ob 21:32

Koper - MMC RTV SLO

"Na splošno smo zadovoljni, vedno pa se najde kakšen detajl, ki bi bil lahko še boljši, ker vedno težim k najboljšemu," je svoje sojenje na nogometnem SP-ju v Rusiji v pogovoru za Val 202 komentiral Damir Skomina.

Zapomnili si bomo 19. junij, ko je v Mordovia Areni v Saransku skupaj s pomočnikoma Juretom Praprotnikom in Robertom Vukanom sodil na tekmi Japonska - Kolumbija. To je bilo prvo srečanje v zgodovini SP-jev, na katerem so sodili Slovenci. V skupinskem delu je Skomina vodil še obračun Anglije in Belgije, v osmini finala pa tekmo Švedska - Švica.

Po osmini finala je bilo precej ugibanj, ali bo Koprčan, ki je pred desetimi leti prvič sodil Ligo prvakov, za njim pa sta tudi dve evropski prvenstvi, dobil še kakšno tekmo na izpadanje, morda celo eno od obeh za medalje. "Športno si je postaviti ta cilj, na koncu pa je treba biti tudi realen. To, da se je Hrvaška uvrstila v polfinale, mi ni bilo v prid, ne morem pa reči, da samo zaradi tega nisem dobil česa več. Na vseh tekmah, kjer so prisotne reprezentance nekdanje Jugoslavije, sodniki iz Slovenije ne moremo soditi."

Trije pari oči ne morejo zaznati toliko kot 40 kamer

Pripravljenost, ki jo preverjajo z več zdravstvenimi merili, in seveda ocene so vodilo tistih, ki razporejajo sodnike. Skomina je moral v osmini finala na tekmi Švedska - Švica (1:0) v 94. minuti po ogledu videoposnetka preklicati 11-metrovko za Švede in dosoditi prosti strel na robu kazenskega prostora.

O VAR-u se je precej razgovoril: "Kamer okoli igrišča je 40. Mi smo na igrišču samo trije in nikakor ne moremo s tremi pari oči zaznati enako, kot zazna 40 kamer. Resnica je tista, ki jo pokaže kamera, mi pa tega ne moremo zaznati. To je človeško. VAR-a se ne uporablja za vsako malenkost, uporablja se ga po protokolu in pri štirih ključnih zadevah: to so vse izključitve, vsi zadetki, torej kaj se je zgodilo v zadnji fazi pred zadetkom, vse 11-metrovke in ko pride do napačne identifikacije. Mora pa biti popolnoma jasno narobe, torej čista napaka. Velikokrat gre pri sodniških odločitvah za interpretacijo sodnika. Tam, kjer za ogled posnetka potrebujemo veliko časa in moramo pogledati petkrat ali šestkrat, da bi sprejeli odločitev, ne govorimo o čisti situaciji."

Nekateri so bili mnenja, da prav tekma osmine finala Švedska - Švica, ko je po ogledu posnetka spremenil odločitev, ni bila v prid Skomini, ko so odgovorni tehtali, ali bo dobil še kakšen pomembnejši dvoboj. Koprski sodnik se s tem ne strinja: "Ta situacija gotovo ni mogla biti oteževalna okoliščina zame, ker človeško oko tega preprosto ne more zaznati. Na prvenstvu so bile tudi druge podobne situacije, ko so bile napačne odločitve popravljene. Mislim, da ta napaka sodi med tiste, ki so razumljive in potrebuje pomoč od zunaj."

Srednjeročno naslednji cilj Euro 2020

Skomina je dosegel veliko. Manjkata mu še smetana in češnja na torti, torej finale Lige prvakov oziroma finale velikega prvenstva. Je

v igri tudi še naslednji SP v Katarju ali zgolj še prihodnji vseevropski Euro? "V teoriji morda, a sam grem najraje korak za korakom. 1. avgusta je že nov seminar, nove preizkušnje, nova testiranja. Razmišljati štiri leta vnaprej je predolgo. Če gledam srednjeročno, pa je naslednji cilj Euro 2020."

Damir odhaja na dopust, tako da bo izpustil prvi krog domačega prvenstva. Že avgusta ga čakajo nove evropske obveznosti in izzivi. Ta, ki ga je dočakal v Rusiji, mu je gotovo dal dodatnega zagona, ki se navzven kaže tudi v zelo sproščenem in hkrati odločnem predstavljanju svoje vloge in odločitev na pravkar končanem svetovnem prvenstvu. Očitno je dokončno pozabljeno tudi razočaranje, ko je pred štirimi leti moral tako rekoč vrniti že prigarano vozovnico za prejšnje svetovno prvenstvo v Braziliji.

Pogovor s Skomino lahko poslušate v spodnjem posnetku!

Sandi Škvarč, Val 202 (povzel M. R.)