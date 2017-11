Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Nejc Skubic je popeljal Konyaspor v vodstvo z enajstih metrov. Foto: Reuters Benjamin Verbič je dosegel izjemen zadetek, ki pa ni bil dovolj za točko v Moskvi. Foto: Reuters Sehrou Guirassy je obdržal Köln za napredovanje v šestnajstino finala. Foto: Reuters Dominic Maroh je odšepal z zelenice sedem minut pred odmorom. Foto: Reuters Peter Stöger in Arsene Wenger sta se pozdravila pred začetkom tekme na stadionu Rhein Energie. Foto: Reuters Matjažu Keku se z Rijeko ni uspelo prebiti v šestnajstino finala. V zadnjem krogu na Rujevico prihaja Milan. Foto: Reuters Dodaj v

Skubic z bele točke zatresel mrežo Marseilla, Rijeka izpadla

Köln ugnal topničarje - odločitev bo padla v Beogradu

23. november 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 23. november 2017 ob 23:00

Köln,Atene - MMC RTV SLO

V 5. krogu Evropske lige so nogometaši Kölna premagali Arsenal z 1:0 in ostajajo v igri za napredovanje. Nejc Skubic je z bele točke zatresel mrežo Marseilla, ki pa se je z igralcem manj rešil (1:1).

Kozlički so na zadnjem mestu v Bundesligi, kjer še nimajo zmage. Trener Peter Stöger ima še vedno podporo vodstva kluba. Tudi v Evropski ligi so začeli s tremi porazi, a na zadnjih dveh domačih tekmah so iztržili šest točk in se izenačili s Crveno zvezdo na drugem mestu. Beograjčani so v Belorusiji remizirali z Batejem (0:0). V zadnjem krogu se bosta Crvena zvezda in Köln srečala na Marakani, gostiteljem zadostuje točka.

Maroh odšepal z igrišča še pred odmorom

Kapetan Dominic Maroh je bil v začetni postavi Kölna pred 50.000 gledalci na razprodanem stadionu Rhein Energie. Zelenico je zapustil že v 38. minuti zaradi poškodbe stegenske mišice, ki jo je staknil v dvoboju z Olivierjem Giroudom. Najlepšo priložnost v prvem polčasu so imeli topničarji, Francis Coquelin je po pol ure igre stresel vratnico.

Guirassy odločil z enajstih metrov

Odločitev je padla po uri igri, ko je branilec Mathieu Debuchy v kazenskem prostoru podrl Sehrouja Guirassyja. Francoski napadalec je kar sam izvedel najstrožjo kazen in bil natančen z desno nogo. V zadnjih minutah je Arsenal silovito pritisnil, vendar je bil vedno na pravem mestu vratar Timo Horn. V 89. minuti je odbil nevaren strel rezervista Reissa Nelsona, v sodnikovem dodatku pa je zaustavil še strel Jacka Wilshera.

Verbič kljub golu brez zmage v Moskvi

V skupini F je Lokomotiva premagala Köbenhavn. Benjamin Verbič je poskrbel za izenačenje z zadetkom v 31. minuti, natančen je bil z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora z leve strani. Žogo je velemojstrsko zavrtinčil pod prečko. Oba gola za Lokomotivo je dosegel Jefferson Farfan, odločilnega v 51. minuti.

Skubic natančen z bele točke

Zelo napeto je tudi v skupini I, kjer sta Konyspor in Marseille remizirala (1:1). Nejc Skubic je v 82. minuti uspešno izvedel strel z bele točke, z desno nogo je žogo zabil tik ob vratnici v mrežo. Predtem je po prekršku nad Mehdijem Bouradbio pri Francozih rdeči karton prejel Jordan Amavi. V 93. minuti je Clinton N'Jie z leve strani podal pred vrata, kjer je nespretni Wilfred Moke poslal žogo v lastno mrežo. V drugi tekmi te skupine je Salzburg s 3:0 premagal Vitorio Guimaraes in si zagotovil prvo mesto.

Rijeka zapravila vodstvo z 2:0 in izpadla

Rijeka je v Atenah vodila z 2:0, AEK pa je na koncu prišel do pomembne točke (2:2). Izbranci Matjaža Keka so z zadetkoma Alexandra Gorgona po pol ure vodili že z 2:0, v prvem delu pa zadeli še dve vratnici (Dario Župarić v 17. minuti in razigrani Gorgon v 21. minuti). Tik pred odmorom je Sergio Araujo iz bližine znižal na 1:2. Končni izid je postavil Lazaros Christodoulopoulos z glavo v 55. minuti. AEK je bil zelo blizu zmage v zadnji minuti, ko je Araujo stresel prečko. Rijeka nima več možnosti za napredovanje.

"Še enkrat smo videli naše težave v tej sezoni. Ko mislimo le na to, da ne naredimo napake, gre vse narobe. V prvem polčasu smo prikazali zelo dobro igro, a te ravni nam ni uspelo zadržati. Vseeno je bila to prava evropska tekma. Po odličnem začetku je prišla 47. minuta prvega polčasa, ko smo prejeli zadetek, in to je zelo vplivalo na nadaljevanje. Zaradi poškodb nekaterih igralcev se je poznalo, da še niso pripravljeni za vseh 90 minut. Zavedati se je treba, da je treba na evropski ravni 95 minut igrati z visoko koncentracijo," je pojasnil Kek.

V zadnjem krogu čez dva tedna na Rujevico prihaja Milan, ki je ugnal dunajsko Austrio s 5:1 in si zagotovil prvo mesto v skupini D.

Atalanta napolnila mrežo Evertona

Atalanta je na Goodison Parku razbila Everton s 5:1 in se uvrstila v šestnajstino finala. Josip Iličić in Jasmin Kurtić sta sedela na klopi celotno srečanje. Iz skupine E je napredoval tudi Lyon, ki je odpravil Apollon s 4:0.

Matavž ostal brez napredovanja

Lazio je izgubil prvo točko v Evropski ligi, potem ko je obračun z Vitessejem končal neodločeno 1:1. Za Nizozemce je Tim Matavž začel tekmo in igral do 62. minute. Kljub točki so nogometaši Vitesseja še zadnji na lestvici, Lazio je že prvi, Nica pa tudi ne more več izgubiti drugega mesta.

Nova zmaga Zenita

Miha Mevlja je znova odigral celotno tekmo za Zenit, ki je ugnal skopski Vardar z 2:1 in Makedoncem zadal še peti poraz v skupini L. Rusi pa imajo po četrti zmagi 12 točk, eno več kot Real Soceidad, ki je v Trondheimu z 1:0 premagal Rosenborg.

5. krog, skupina A:

MACCABI TEL AVIV - SLAVIA PRAGA 0:2 (0:1)

Husbauer 45., 54.



ASTANA - VILLARREAL 2:3 (1:1)

Kabananga 22., Twumasi 88.; Raba 39., Bakambu 65., 83.

Lestvica: VILLARREAL * 5 3 2 0 10:5 11 SLAVIA PRAGA 5 2 2 1 6:5 8 ASTANA 5 2 1 2 9:7 7 MACCABI TEL AVIV 5 0 1 4 0:8 1

Skupina B:

PARTIZAN - YOUNG BOYS 2:1 (1:1)

Tawamba 12., Ožegović 53.; Ngamaleu 25.

SKENDERBEU - DINAMO KIJEV 3:2 (1:1)

Lilaj 18., James 52., Sowe 56.; Cigankov 16., Rusin 91.

Lestvica: DINAMO KIJEV * 5 3 1 1 11:8 10 PARTIZAN 5 2 2 1 7:5 8 SKENDERBEU 5 1 2 2 5:8 5 YOUNG BOYS 5 0 3 2 5:7 3

Skupina C:

BRAGA - HOFFENHEIM 3:1 (1:0)

Marcelo Goiano 1., Fransergio 82., 93.; Uth 74.

RK: Szalai 97./Hoffenheim

LUDOGOREC - ISTANBUL BASAKSEHIR 1:2 (0:2)

Marcelinho 65.; Višća 20., Frei 27.

Lestvica: BRAGA * 5 3 1 1 8:6 10 LUDOGOREC 5 2 2 1 6:4 8 ISTANBUL BASAKSEHIR 5 1 2 2 5:7 5 HOFFENHEIM 5 1 1 3 7:9 4

Skupina D:

MILAN - AUSTRIA DUNAJ 5:1 (3:1)

Rodriguez 27., Silva 36., 70., Cutrone 42., 93.; Monschein 21.

Milan: Donnarumma, Musacchio, Bonucci (80./Gomez), Zapata, Borini (74./Locatelli), Biglia, Calhanoglu, Kessie, Rodriguez (64./Antonelli), Andre Silva, Cutrone.

Austria Dunaj: Pentz, de Paula, Borković, Mohammed, Salamon (69./Gluhaković), Serbest, Holzhauser (86./Lee), Prokop, Abdullahi, Felipe Pires (78./Tajouri), Monschein.

Sodnik: Andris Treimanis (Latvija)

AEK ATENE - RIJEKA 2:2 (1:2)

Araujo 45., Christodoulopoulos 55.; Gorgon 8., 26.

AEK Atene: Anestis, Rodrigo Galo (30./Livaja), Vranješ, Čigrinski, Helder Lopes, Galanopoulos (68./P. Kone), Andre Simoes, Bakakis, Christodoulopoulos (85./Rodriguez), Araujo, Bakasetas.

Rijeka: Prskalo, Vešović, Župarić, Elez, Zuta, Bradarić, Maleš, Pavičić (91./Črnic), Acosty (70./Kvržić), Gavranović (81./Puljić), Gorgon.

Sodnik: Mattias Gestranius (Finska)

Lestvica: MILAN * 5 3 2 0 13:4 11 AEK ATENE 5 1 4 0 6:5 7 AUSTRIA DUNAJ 5 1 1 3 9:16 4 RIJEKA 5 1 1 3 9:12 4

Skupina E:

LYON - APOLLON LIMASSOL 4:0 (2:0)

Diakhaby 29., Fekir 32., Diaz 66., Maolida 90.

EVERTON - ATALANTA 1:5 (0:1)

Sandro Ramirez 71.; Cristante 12., 64., Gosens 86., Cornelius 88., 94.

Gomez (Atalanta) je v 48. minuti zapravil 11-m.

Iličić in Kurtić (oba Atalanta) sta sedela na klopi.

Everton: Joel Robles, Kenny (69./Feeney), M. Keane, A. Williams, Martina, Baningime, T. Davies, Klaassen (62./Vlašić), Rooney, Mirallas (79./Calvert Lewin), Sandro Ramirez.

Atalanta: Berisha, Rafael Toloi, Palomino, Masiello (61./Caldara), Hateboer (70./Gosens), Cristante (82./Cornelius), de Roon, Freuler, Castagne, Petagna, Gomez.

Sodnik: Jakob Kehlet (Danska)

Lestvica: ATALANTA * 5 3 2 0 13:4 11 LYON * 5 3 2 0 11:3 11 APOLLON LIMASSOL 5 0 3 2 5:11 3 EVERTON 5 0 1 4 4:15 1

Skupina F:

ŠERIF TIRASPOL - ZLIN 1:0 (0:0)

Jairo 11.

LOKOMOTIVA MOSKVA - KÖBENHAVN 2:1 (1:1)

Farfan 17., 51.; Verbič 30.

Verbič (Köbenhavn) je igral vso tekmo.

Lestvica: ŠERIF TIRASPOL 5 2 3 0 4:2 9 LOKOMOTIVA MOSKVA 5 2 2 1 7:4 8 KÖBENHAVN 5 1 3 1 5:3 6 ZLIN 5 0 2 3 1:8 2

Skupina G:

VIKTORIA PLZEN - STEAUA BUKAREŠTA 2:0 (0:0)

Petržela 49., Kopic 76.

LUGANO - HAPOEL BER ŠEVA 1:0 (0:0)

Carlinhos 50.

Črnigoj ni bil v kadru Lugana.

Lestvica: STEAUA BUKAREŠTA * 5 3 1 1 8:5 10 VIKTORIA PLZEN 5 3 0 2 11:8 9 LUGANO 5 2 0 3 7:10 6 HAPOEL BER ŠEVA 5 1 1 3 5:8 4

Skupina H:

KÖLN - ARSENAL 1:0 (0:0)

Guirassy 62./11-m

Köln: Horn, Sörensen, Maroh (38./Rausch), Jorge Mere, Klünter, Özcan, Jojić, Horn, Cordoba (56./Olkowski), Osako (73./Lehmann), Guirassy.

Arsenal: Ospina, Debuchy (84./Nketiah), Mertesacker, Holding, Elneny, Coquelin, Maitland-Niles, Chambers (67./Nelson), Wilshere, Welbeck (46./Iwobi), Giroud.

Sodnik: Vladislav Bezborodov (Rusija)



BATE BORISOV - CRVENA ZVEZDA 0:0

Lestvica: ARSENAL * 5 3 1 1 8:4 10 CRVENA ZVEZDA 5 1 3 1 2:2 6 KÖLN 5 2 0 3 7:7 6 BATE BORISOV 5 1 2 2 6:10 5

Skupina I:

SALZBURG - VITORIA GUIMARAES 3:0 (2:0)

Dabbur 26., Ulmer 45., Hvang 67.

KONYASPOR - MARSEILLE 1:1 (0:0)

Skubic 82./11-m; Moke 93./11-m

RK: Amavi 80./Marseille

Skubic (Konyaspor) je igral vso tekmo.

Lestvica: SALZBURG * 5 3 2 0 7:1 11 MARSEILLE 5 2 1 2 4:4 7 KONYASPOR 5 1 2 2 3:5 5 VITORIA GUIMARAES 5 1 1 3 4:8 4

Skupina J:

ATHLETIC BILBAO - HERTHA BERLIN 3:2 (1:2)

Aduriz 35./11-m, 66./11-m, Inaki Wiliams 82.; Leckie 26., Selke 36.

ÖSTERSUND - ZORJA LUGANSK 2:0 (1:0)

Grečiškin 40./ag, Ghoddos 77.

Lestvica: ÖSTERSUND * 5 3 1 1 7:3 10 ATHLETIC BILBAO 5 2 2 1 6:5 8 ZORJA LUGANSK 5 2 0 3 3:5 6 HERTHA BERLIN 5 1 1 3 5:6 4

Skupina K:

LAZIO - VITESSE 1:1 (1:1)

Luis Alberto 42.; Linsson 13.

Matavž (Vitesse) je igral do 62. minute.

NICE - ZULTE WAREGEM 3:1 (2:0)

Balotelli 5./11-m, 31., Tameze 86.; Hamalainen 81.

Lestvica: LAZIO * 5 4 1 0 10:4 13 NICE * 5 3 0 2 12:6 9 ZULTE WAREGEM 5 1 1 3 5:11 4 VITESSE 5 0 2 3 4:10 2

Skupina L:

ZENIT ST. PETERBURG - VARDAR 2:1 (2:0)

Poloz 16., Rigoni 43.; Blaževski 93.

Dzjuba (Zenit) je v 27. minuti zapravil 11-m.

Mevlja (Zenit) je igral vso tekmo.

ROSENBORG - REAL SOCIEDAD 0:1 (0:0)

Oyarzabal 90.

Lestvica: ZENIT * 5 4 1 0 14:4 13 REAL SOCIEDAD * 5 4 0 1 15:3 12 ROSENBORG 5 1 1 3 5:10 4 VARDAR 5 0 0 5 2:19 0 * - v šestnajstini finala

A. G.