Slovenski mladeniči se bodo na Kreti borili za obstanek

Durnik in Barič najboljša z 10 točkami

19. julij 2017 ob 21:01

Kreta - MMC RTV SLO

Reprezentanca mlajših članov je na evropskem prvenstvu na Kreti klonila v osmini finala, kjer so bili močnejši litovski košarkarji (76:61).

Po skupinskem delu, kjer je Slovenija dvakrat izgubila in enkrat zmagala, je bila vrsta Aleksandra Sekulića neuspešna v izločilnih bojih, zaradi tega pa se bo zdaj borila za mesta od 9. do 16. in za obstanek v elitni diviziji. V divizijo B bodo izpadle najslabše tri reprezentance.

Po izenačenem začetku so Litovci proti koncu prve četrtine po številnih napakah Slovenije prišli do prvega občutnejšega vodstva, ko so prvo četrtino dobili z 22:14. V tretji minuti druge četrtine je Litva prvič povedla z dvomestno razliko (29:19). V tretji četrtini so Slovenci pri zaostanku s 50:37 naredili delni izid 8:0 in se približali le na pet točk zaostanka, a so do konca tretjega dela spet popustili. Tudi v zadnji četrtini so bili Litovci premočni.

Urban Durnik in Nejc Barič sta dosegla po 13 točk, Žiga Habat pa jih je dodal deset. Že v četrtek Slovenijo čaka nov dvoboj, v primeru zmage pa bi si že zagotovila obstanek.

Osmina finala:

LITVA - SLOVENIJA

76:61 (22:14, 22:19, 14:15, 18:13)

Echodas 22, Lukošiunas in Birutis po 18; Durnik in Barič po 13, Habat 10, Macura 7.

T. J.