Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenski športniki se domov vračajo s kar 23 medaljami. Foto: www. alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski športniki na specialni olimpijadi osvojili 23 medalj, devet zlatih

Odličen izkupiček

25. marec 2017 ob 16:19

Schladming - MMC RTV SLO/STA

Slovenski športniki se z zimskih iger specialne olimpijade vračajo s 23 medaljami, od tega je devet najžlahtnejših.

Slovenci so teden tekmovanj končali zelo uspešno, dosegli so številne uvrstitve na vrh svojih kategorij, veliko pa je tudi medalj. Celoten izkupiček: devet zlatih, osem srebrnih in šest bronastih medalj.

Najuspešnejši slovenski predstavnik na igrah je bil smučarski tekač Peter Levanič. Osvojil je dve zlati medalji, v preizkušnji na 500 m in štafeti 4x1 km, srebrn pa je bil v teku na en kilometer.

Zadnji dan sta se z medaljama izkazala krpljarja Bine Kolar, ki je osvojil zlato, in Barbara Peterka, ki je bila srebrna. Vinko Resetar je bil četrti.

V alpskem smučanju so za Slovenijo tekmovali Alojz Senica in Nika Dolinšek v kategoriji 1, Davor Senica, Žiga Kos in Anja Kuhar v kategoriji 2 ter Tadej Kramberger in Sandra Možina v kategoriji 3. V smučarskem teku so slovenske barve zastopali Žan Tušek, Marija Matijevič in Špela Volmajer v kategoriji 1, Nace Mencinger, Miha Gačnik, Peter Levanič in Irena Petre v kategoriji 2. V krpljanju pa so tekmovali Albin Kolar, Barbara Peterka, Simona Polajšer v kategoriji 2 in Vinko Rešetar v kategoriji 3.

Največje tekmovanje za športnike z motnjami v duševnem razvoju je gostila avstrijska Štajerska s Schladmingom, Ramsauom in Gradcem.

D. S.