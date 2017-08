Srbi drugič nadigrali Slovence pred začetkom EP-ja

Slovenija bo na EP-ju branila srebrno medaljo

18. avgust 2017 ob 21:23

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila zadnje pripravljalno srečanje pred evropskim prvenstvom na Poljskem. Srbi so v Beogradu še drugil ugnali Slovence, tokrat s 3:0 (22, 25, 23).

Srbi so tako kot včeraj srečanje odprli s prepričljivo igro, na drugi strani mreže pa so Slovenci tudi tokrat precej grešili, predvsem pri začetnih udarcih, privoščili pa so si tudi nekaj napak v napadu. Gostitelji so z razliko štirih in tudi petih točk vodili praktično cel niz, na koncu pa se je varovancem Slobodana Kovača uspelo približati na 19:21. Tudi z malo sreče so niz s 25:22 dobili Srbi.

V drugem nizu so tako Srbi kot Slovenci prikazali zelo dobro igro v napadalnih akcijah, po nekaj uspešnih točkah naveze Gregor Ropret in Mitja Gasparini je Kovač primorskega korektorja zamenjal s Tončkom Šternom. Moštvi sta bili izenačeni vse do izida 12:12, nato pa so naši odbojkarji z blokom ustavili srbske napadalce in najprej ušli na 16:14, na račun dobrih servisov in prodornih napadov Tineta Urnauta pa prednost še povečali. V končnico, v kateri je namesto Alena Šketa priložnost dobil Žiga Štern, so Slovenci vstopili z razliko štirih točk in imeli pri 24:20 že štiri zaključne žoge. Niz neugodnih začetnih udarcev Nikole Jovovića je v osredje popeljal Srbe, ki so po asu Uroša Kovačevića zmagali s 27:25.

Kovač, ki je pred odhodom napovedal, da na tekmah v Beogradu najverjetneje ne bo preveč eksperimentiral, je tudi tretji niz začel s spremenjeno postavo in na igrišče poslal Dejana Vinčića, Jana Kozamernika, Alena Pajenka, Šketa, Urnauta in Tončka Šterna. Slovenci so si na začetku niza spet privoščili preveč napak in nasprotnikom omogočili vodstvo s 16:12. Po odmoru na zahtevo slovenskega stratega je Štern z odličnimi servisi poskrbel za izenačenje na 18. točki. Namesto Šketa je vstopil Jan Klobučar, v slovenski vrsti pa so se, kot že v drugem nizu, pojavile težave pri sprejemu začetnih udarcev. Srbi so znova ušli za tri točke in ga dobili s 25:23.

Odigrali so dodaten niz

Po dogovoru selektorjev sta ekipi odigrali še četrti niz, v katerem sta v slovenski vrsti, ob Vinčiću, Kozamerniku, Šketu in bratih Štern igrala še Sašo Štalekar in Urban Toman. Srbi so povedli s 4:1, nato pa je Slovencem uspela izjemna serija točk. Z odlično igro v bloku, obrambi in protinapadih, v katerih se je izkazal Tonček Štern, so namreč povedli kar s 15:8. Domačini so se sicer približali na štiri točke zaostanka, a so se zmage s 25:18 veselili Slovenci.

Odbojkarji bodo v Srbiji ostali do ponedeljka, v torek pa bodo odpotovali v Krakov, kjer jih v četrtek čaka prvi obračun evropskega prvenstva. Pomerili se bodo s Španijo.

PRIPRAVLJALNI TEKMI, Beograd

SRBIJA - Slovenija

3:0 (22, 25, 23)



Srbija: Okolić 2, Kovačević 7, Katić 6, Petrić 5, Skundrić, Stanković 3, Jovović 3, Buculjević, Atanasijević 7, Luburić 9, Majstorović, Podraščanin 4, Rosić, Lisinac 4, Krsmanović 6, Mehić.



Slovenija: Štern T. 14, Pajenk 7, Štern Ž. 4, Kozamernik 4, Šket 14, Gasparini 9, Vinčić 2, Štalekar 2, Koncilja 3, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 10.



Odigrano v četrtek:

SRBIJA - Slovenija

3:2 (28, 19, -20, -19, 6)

D. S.