Kovač: Izgubili smo značaj in srce

Selektor prvenstvo označil kot neuspešno

1. september 2017 ob 12:30

Krakov - MMC RTV SLO, STA

"Treba se je boriti žogo za žogo, točko za točko in se počasi vračati. A mi smo se samo gledali," je po izpadu Slovenije z odbojkarskega EP-ja dejal selektor Slobodan Kovač.

Nobenemu dobitniku kolajn izpred dveh let se letos ni uspelo uvrstiti v polfinale evropskega prvenstva na Poljskem. Med njimi je tudi Slovenija, ki je četrtfinalni dvoboj z Rusijo gladko izgubila (0:3). Slovenski fantje so si želeli kolajne, po repasažu za četrtfinale, ki so ga pred skoraj 15 tisoč gledalci v Krakovu dobili proti gostiteljici prvenstva so bili samozavestni in prepričani, da lahko ponovijo uspeh izpred dveh let.

Toda naleteli so na rusko oviro, ki je bila enostavno - že drugič na prvenstvu - previsoka. Rusi so tokrat igrali še bolje, prevladovali so pri začetnih udarcih in blokih, medtem ko Sloveniji želena igra ni in ni stekla. Da so bili Rusi preprosto boljši nasprotnik, so po tekmi priznali tako igralci kot selektor Slobodan Kovač.

Kovač razočaran nad predstavo

"V kratkem časovnem roku smo izgubili značaj in srce. V dveh dneh smo videli dva popolnoma drugačna obraza mojih varovancev. Sprašujem se, kje smo grešili. Razumem, da se kdaj zgodi, da ti tekmec ne dopusti razviti svojih potencialov, a vseeno bi se moralo pojavljati uživanje in radost v igri. A mi smo bili mrtvi ves čas igre. V takih položajih je važno zdržati pritisk tekmeca. Treba se je boriti žogo za žogo, točko za točko in se počasi vračati. A mi smo se samo gledali. Videli ste, koliko žog je padlo na tla, ne da bi reagiral libero, ne da bi reagiral kakšen drug. Tako res nismo mogli do zmage," je bil nad igro razočaran selektor Kovač.

Cilj ni bil dosežen

Sanje o ponovni slovenski osvojitvi odličja na prvenstvu stare celine so se torej razblinile, zato je Kovač prvenstvo ocenil kot neuspešno. "Da se razumemo, naš cilj je bil uvrstitev med najboljše štiri. Menim, da smo za to imeli sposobnosti. Zato je to neuspeh, zakaj bi se zadovoljili z majhnimi stvarmi. Moram priznati, da mi priprave na prvenstvo niso bile všeč in niso bile, kot bi morale biti, posledica tega je izpad v četrtfinalu. Izpadli smo z veliko Rusijo, a smo na prvi tekmi pokazali, da lahko premagamo tudi njo. Ni mi všeč, da sezono končujemo z alibijem, da smo izpadli zaradi utrujenosti. Slovenija je mala država, nihče je ne spoštuje, to se je tu še enkrat dokazalo, ko so nam kljub temu, da smo včeraj pozno končali obračun s Poljsko, danes dali igrati prvo tekmo, že tako spočite Srbe in Bolgare pa drugo. A proti tem se je treba boriti z rezultati, zato sem še bolj razočaran, ker smo danes izgubili," je še povedal Kovač.

M. L.