Srebro za kajakašici, Ponomarenkova ob tem osvojila še bron

V finalu bo veslal tudi Zakrajšek

16. julij 2017 ob 11:22,

zadnji poseg: 16. julij 2017 ob 12:44

Plovdiv - MMC RTV SLO/STA

Kajakašici Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta v finalu EP-ja na mirnih vodah v Plovdivu na 500-metrski razdalji osvojili srebrno medaljo, Ponomarenkova pa si je priveslala še bron na 200 m.

V finalu sta bili od Slovenk boljši le Nemki Franziska Weber in Tina Dietze, olimpijski prvakinji na tej razdalji iz leta 2012 in olimpijski podprvakinji lani v Riu de Janeiru.

Slovenki sta bili po polovici proge tretji, v zahtevnih razmerah ob močnem nalivu pa sta nato odlično stopnjevali ritem in se do cilja povsem približali branilkama naslova iz Nemčije. Na koncu je bila razlika 39 stotink, tretji Poljakinji Anna Pulawska in Beata Mikolajczyk sta zaostali dve sekundi.

To je bila šele druga tekma slovenskih kajakašic v dvojcu. V prvem skupnem nastopu na svetovnem pokalu v Szegedu sta bili tretji.

Za prvo in tretje mesto odločale stotinke

Na 200 metrov je Ponomarenko Janićeva zaostala za Madžarko Doro Lucz in Danko Emmo Jörgensen, ki so ju ločile le štiri stotinke. Primorka je bila od zmagovalke počasnejša za 38 stotink in za sedem stotink prehitela četrtouvrščeno Rusinjo Jeleno Anišino.

To je njena četrta medalja na evropskih prvenstvih, na 200 m je bila bronasta že leta 2009 v Brandenburgu, v Zagrebu 2012 pa se je veselila brona na 500 m. Tri kolajne z 200 m, eno srebrno (2006) in dve bronasti (2007, 2013), ima tudi s SP-jev. Lani je bila na olimpijskih igrah četrta.

V finalu bo ob 15.30 veslal še Jošt Zakrajšek na petkilometrski tekmi. Kajakaša Simon Blaževič in Rok Šmit sta v finalu B na 500 metrov končala na osmem mestu, skupno sta bila 17.

M. R.