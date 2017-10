Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gordon Strachan je poleg Škotske do zdaj vodil še Coventry City, Southampton, Celtic in Middlesbrough. Foto: Reuters Dodaj v

Strachan zdaj že nekdanji selektor Škotske

Na zadnji tekmi Škoti remizirali v Ljubljani

12. oktober 2017 ob 20:24

Edinburgh - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo škotske reprezentance je, potem ko se nogometaši niso uvrstili na svetovno prvenstvo, prekinilo sodelovanje s selektorjem Gordonom Strachanom.

Škotska je prav v zadnjem krogu po remiju 2:2 v Sloveniji izgubila vse možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kjer je nazadnje igrala leta 1998. Njegov naslednik še ni znan. 60-letni Strachan, nekdanji vezist Aberdeena, Manchester Uniteda in škotske reprezentance, je izbrano vrsto vodil od januarja 2013, ko je nasledil Craiga Leveina. Tudi pomočnik Mark McGhee ni več del strokovnega štaba.

"Sam sem globoko razočaran, da mi Škotske ni uspelo popeljati vsaj do dodatnih kvalifikacij, še posebej, ker smo trdo delali, da bi nam to uspelo. Igralcem izrekam priznanje, da so se po slabem začetku dvignili in bili nato v igri vse do zadnje tekme, rad bi se vsakemu posebej zahvalil, da je igral za Škotsko z vsem srcem. Skupaj smo ustvarili nekaj lepih trenutkov, ki bodo za večno v meni," je ob tem za spletno stran škotske nogometne zveze dejal Strachan.

T. J.