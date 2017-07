Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na lanskih olimpijskih igrah so vse tri medalje na 50 m s pištolo osvojili azijski strelci. Najboljši Evropejec je bil Rus Vladimir Gončarov na šestem mestu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Strelec Venta 14. na evropskem prvenstvu

Uvrstil se je v prvo tretjino nastopajočih

22. julij 2017 ob 12:40

Baku - MMC RTV SLO/STA

Kevin Venta je na evropskem prvenstvu v Bakuju zasedel 14. mesto v streljanju z malokalibrsko pištolo na 50 metrov. Zadel je 535 krogov.

Ormožan, edini slovenski predstavnik v članski konkurenci s pištolo na EP-ju z malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico v Azerbajdžanu, je v vetrovnih razmerah in pri 34 stopinjah Celzija tekmo odprl z 88 krogi. V nadaljevanju je nanizal 91, 90, 93 in 89 krogov, priložnost za še boljšo uvrstitev pa je zapravil v zadnji seriji, ko je zadel zgolj 84 krogov. Kljub spodleteli zadnji seriji se je uvrstil v prvo tretjino nastopajočih.

Venta je v zadnjih letih v tej disciplini naredil opazen kakovosten korak naprej, v zadnjih dveh sezonah se je na tekmah za svetovni pokal štirikrat prebil med najboljšo dvajseterico, najboljši dosežek pa mu je uspel na letošnji tekmi v New Delhiju, ko je zasedel 11. mesto.

V kvalifikacijah je bil najboljši Srb Dimitrije Grgić s 557 krogi.

V nadaljevanju evropskega prvenstva bodo med člani od Slovencev nastopili še Živa Dvoršak, Urška Kuharič, Klavdija Jerovšek, Renata Oražem, Jasmina Maček, Rajmond Debevec, Robert Markoja, Dušan Ziško, Denis Vatovec, Tomaž Blazinšek, Matjaž Lepen in Ivan Krkač.

