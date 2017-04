Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Isaiah Thomas je v zadnjih 15 dneh doživel zelo težke trenutke, a to se na parketu ni poznalo. Foto: EPA Jae Crowder je zadel šest trojk iz osmih poskusov. Foto: EPA Marcin Gortat je bil neustavljiv v prvem polčasu, nato pa je Al Horford prevladoval pod obročema. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Thomas dan po pogrebu sestre zrežiral veliko zmago Bostona

Clippersi gostijo Utah na sedmi tekmi prvega kroga

30. april 2017 ob 22:06

Boston - MMC RTV SLO

Isaiah Thomas, ki je bil v soboto na pogrebu mlajše sestre Chyne v Tacomi, je na prvi tekmi polfinala Vzhoda z izjemno predstavo zrežiral zmago Bostona nad Washingtonom s 123:111.

Najboljši košarkar Celticsov je dan pred uvodno tekmo končnice doživel velik šok, njegova sestra je umrla v prometni nesreči. Thomas je v noči na soboto še igral na šesti tekmi prvega kroga končnice Lige NBA, ko so Celticsi izločili Chicago s 4:2 v zmagah, potem ko so zaostajali že z 0:2. Po pogrebu se vrnil v TD Garden, kjer je na uvodni tekmi Wizardsom nasul kar 33 točk. Sijajno je vodil igro Bostona, petkrat je bil natančen izza črte, prispeval pa je še devet podaj.

Wizardsi povedli s 16:0

Washington, ki je v petek izločil Atlanto s 4:2 v zmagah, je začel sanjsko. Na krilih Johna Walla in Bradleyja Beala je po štirih minutah povedel kar s 16:0. Celticsi so šele v peti minutio doseegli prvi točki. Navišjo prednost so imeli gostje sredi prve četrtine (22:5), nato pa je Thomas zadel dve trojki zapored. Po prvi četrtini so Wizardsi imeli 14 točk naskoka (24:38).

Boston se je prebudil na začetku druge četrtine. Z delnim izidom 18:4 so Celticsi izenačili (42:42), Jae Crowder (24 točk, 6/8 za tri) je dvakrat zadel izza črte. Gostje so ob odmoru imeli pet točk naskoka (59:64), vendar je imel Boston zalet.

Boston v tretji četrtini do velikega preobrata

Odločilna je bila druga polovice tretje četrtine. Celticsi so z delnim izidom 22:7 prevzeli nadzpor nad tekmo. Washington tri minute in pol ni dosegel niti točke. Thomas, Crowder in Avery Bradley pa so poviševali prednost gostiteljev. Al Horford je prevladoval pod obročma, trojni dvojče je zgrešil le za en skok. Po 36 minutah je imel Boston 15 točk prednosti (95:80), vzdušje v TD Gardnu pa je spominjalo na finalne tekme iz leta 2008 in 2010.

Sredi zadnje četrtine se je Washington s trojko in dodatnim prostim metom Bojana Bogdanovića uspel približati (99:95), vendar je Boston s serijo trojk mirno pripeljal srečanje do konca. 19 trojk je izenačen klubski rekord v končnici.

Kelti so nanizali pet zaporednih zmag v končnici in bodo resen tekmec favoriziranemu Clavelandu na Vzhodu. saj bodo imeli tudi prednost domačega parketa, če bo prišlo do te serije v finalu konference.

VZHOD, polfinale:

BOSTON (1) - WASHINGTON (4) 1:0

123:111 (24:38, 35:26, 36:16, 28:31)

Thomas 33 (11/23 iz igre, 5/11 za tri) in 9 podaj, Crowder 24 (6/8 za tri), Horford 21 (10/13 iz igre), 10 podaj in 9 skokov, Bradley 18, Olynyk 12, Smart 6, Brown 5, Rozier 4; Beal 27, Wall 20 in 16 podaj, Gortat (13) in Porter po 16, Oubre 12, Bogdanović 10, Smith in Morris po 5.

Ponedeljek:

CLEVELAND (2) - TORONTO (3) 0:0

ZAHOD, 1. krog, nedelja:

LA CLIPPERS (4) - UTAH (5) 3:3

Polfinale, ponedeljek:

SAN ANTONIO (2) - HOUSTON (3) 0:0

Torek:

GOLDEN STATE (1) - LA CLIPPERS/UTAH 0:0

Izid v zmagah je v krepkem tisku; igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.