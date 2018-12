Košarkarji Sixta Primorske so bili uspešni tudi na gostovanju v Rogaški Slatini. Foto: Sixt Primorska/Jurij Kodrun Dodaj v

Tigri ostajajo brezhibni; 10 točk Lapornika v minuti in pol

Razburljiva končnica v Rogaški Slatini

12. december 2018 ob 21:40

Rogaška Slatina,Laško - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Sixta Primorske tudi po enajstih krogih Lige Aba 2 ostajajo neporaženi. V gosteh so bili s 74:75 boljši od Rogaške.

Koprska ekipa se je morala zelo potruditi, da je ohranila popoln izkupiček. Dvoboj je bil izjemno izenačen, v odločilnih trenutkih pa so bili "tigri" srečnejši. Rogaška je vodila z 72:70 in 74:72, gostje pa so po košu Lancea Harrisa in enem zadetem prostem metu Marijana Čakaruna postavili končni izid. Na drugi strani je Miha Vašl zgrešil trojko.

Za domače je Obrad Tomić dosegel 16 točk, pri zmagovalcih pa sta bila najučinkovitejša Harris s 25 in Marko Jagodić Kuridža s 24 točkami. V naslednjem krogu bo 19. decembra Rogaška gostila Lovćen 1947 Cetinje, Sixt Primorska pa bo gostovala pri Sutjeski.

Lapornik v finišu neustavljiv

V 9. krogu Lige Nove KBM je Krka v Laškem s 85:93 ugnala Zlatorog. Dino Cinac je bil z 22 točkami in 11 skoki statistično najboljši igralec tekme, a še večji se zdi prispevek Lapornika (19 točk): še dve minuti in pol pred koncem je Zlatorog vodil z 82:80, toda nato je Lapornik v manj kot minuti in pol zrežiral preobrat, saj je ob delnem izidu 3:10 dosegel prav vseh deset Krkinih točk (od tega dve trojki), tako da je Krka v zadnjo minuto vstopila s prednostjo 85:90.

LIGA ABA 2, 12. krog

ROGAŠKA - SIXT PRIM0RSKA

74:75 (17:20, 17:15, 23:24, 17:16)

Tomić 16 in 10 skokov, Davis 15, Knežević 11, Vašl 10; Harris 25, Jagodić Kuridža 24 in 8 skokov, Čakarun 13.

SPLIT - HELIOS SUNS

82:76 (20:12, 19:22, 20:24, 23:18)

Kovačević in Cobbins po 18; Mahkovic 29 in 7 skokov, Pašajlić 20, Šalić 11.

DYNAMIC - LOVĆEN

87:88 (22:31, 25:11, 27:17, 13:29)

SUTJESKA - BORAC

71:64 (15:20, 23:12, 13:11, 20:21)

Četrtek:

SPARS - MZT SKOPJE

VRŠAC - ZRINJSKI

Vrstni red: Primorska 22, Lovćen 18, MZT, Split in Spars po 17 ... Rogaška in Helios po 15.

LIGA Nova KBM, 9. krog

ZLATOROG - KRKA

85:93 (24:21, 19:25, 25:16, 17:31)

Thomas 21, Rojc in Lindsey po 15; Cinac 22, Lapornik 19.



Petek ob 20.00:

PETROL OLIMPIJA - HELIOS SUNS

(v dvorani Tivoli)



Sobota ob 19.00:

SIXT PRIMORSKA - ILIRIJA



ŠENČUR GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA - ŠENTJUR



ROGAŠKA - HOPSI POLZELA

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 8 6 2 14 PETROL OLIMPIJA 8 6 2 14 KRKA 8 6 2 14 ZLATOROG 9 4 5 13 HOPSI POLZELA 8 4 4 12 ŠENTJUR 8 4 4 12 ROGAŠKA 8 4 4 12 HELIOS SUNS 8 3 5 11 ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA 7 3 4 10 ILIRIJA 8 0 8 8

