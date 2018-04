Triglav se je pritožil na "nesorazmerno kazen NZS-ja"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Disciplinski sodnik NZS-ja Roman Rogelj je po tekmi 27. kroga Prve lige TS določil, da bo moral Triglav zaradi slabe organizacije in nešportnega vedenja navijačev prvo naslednjo domačo prvenstveno tekmo igrati pred praznimi tribunami. Zaradi pomanjkljive organizacije tekme in tega, ker niso ukrepali ob nešportnem in neprimernem vedenju navijačev, pa bodo morali Kranjčani v blagajno NZS-ja nakazati skupaj 2.500 evrov. Foto: www.alesfevzer.com Opozarjamo na popolno nesorazmernost kazni, sploh če v okvir vzamemo prekrške in kazni, ki jih je disciplinski sodnik izrekal v aktualni sezoni. Hiter pregled nam daje vedeti, da sta bila največja slovenska kluba ob množičnih kršitvah, nešportnem navijanju, širjenju sovraštva, za vse to naj bi bili krivi tudi mi v tem primeru, množični uporabi pirotehnike in konkretni predkaznovanosti sankcionirana z vsoto okoli od 3.000 do 3.500 evrov. NK Triglav Kranj Sorodne novice Na naslednji domači tekmi bodo tribune Triglava samevale Dodaj v

26. april 2018 ob 11:35

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Kranjski Triglav se je odzval na kazen, ki jo je v sredo izrekel disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Roman Rogelj po tekmi 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije.

Prvo naslednjo domačo prvenstveno tekmo morajo Kranjčani igrati pred praznimi tribunami in plačati še 2.500 evrov. Menijo, da je kazen krivična in nesorazmerna glede na prekršek.

Odločitev na podlagi nešportnega vedenja

"Po koncu tekme ni bilo poskrbljeno za varovanje sodnikov in delegata," je navedel Rogelj in kot olajševalno okoliščino označil to, da so za varovanje uradnih oseb po svojih najboljših močeh poskušali poskrbeti nekateri predstavniki kluba. Pri tem so bili ključni tudi žaljenje sodnikov in grožnje s fizičnim obračunavanjem po koncu tekme, polivanje četrtega sodnika s pivom ter metanje pločevinke v smeri prvega pomočnika sodnika.

Triglav: Bil je posameznik, ne množica

"Eno uro po omenjeni tekmi je sodniška ekipa zapuščala stadion, nakar se je en navijač zapodil v smeri sodnikov. Torej ednina, in ne množina, ki jo v obrazložitvi večkrat napačno interpretira NZS. Brez fizičnega stika, pirotehnike ali česa podobnega. Brez dvoma je prekršek kluba, da tudi debelo uro po tekmi na svojem mestu ni bilo varnostne službe, a so večji incident preprečili uslužbenci kluba. Ta prekršek vsekakor priznava in sprejema kazen, navsezadnje so tovrstni dogodki ostro proti načelom in prepričanjem tako kluba kot organizirane navijaške skupine Small Faces," so zapisali v Triglavu.

Opozarjajo na nesorazmernost kazni

Dodali so: "Opozarjamo na popolno nesorazmernost kazni, sploh če v okvir vzamemo prekrške in kazni, ki jih je disciplinski sodnik izrekal v aktualni sezoni. Hiter pregled nam daje vedeti, da sta bila največja slovenska kluba ob množičnih kršitvah, nešportnem navijanju, širjenju sovraštva, za vse to naj bi bili krivi tudi mi v tem primeru, množični uporabi pirotehnike in konkretni predkaznovanosti sankcionirana z vsoto okoli od 3.000 do 3.500 evrov. Kazen izpraznjene tribune za eno tekmo je bila v tej sezoni uporabljena le enkrat."

Gledalci želijo pomagati klubu

V Triglavu pravijo, da v vsaj zadnjih desetih letih v Kranju ni bilo večjih prekrškov, kaj šele incidentov. Dodajajo, da je klub na plečih lastnega znanja in truda v poletnih dneh pred sezono prodal 150 sezonskih vstopnic in da se na tribune vrača vse več gledalcev in navijačev, ki so prepoznali iskreno klubsko zgodbo in želijo pomagati klubu v boju za obstanek, ki tako ene tekme ne bodo mogli gledati na stadionu.

M. L.