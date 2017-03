Trstenjakova in Velenškova osvojili naslov državnih prvakinj

Državno prvenstvo judoistov

26. marec 2017 ob 22:13

Prevalje - MMC RTV SLO/STA

Tina Trstenjak in Anamari Velenšek, zlata in bronasta z olimpijskih iger v Riu, sta potrdili vlogi favoritinj na državnem prvenstvu in se veselita novih lovorik najboljših.

Trstenjakova je po pričakovanjih opravila s konkurenco in v boju za naslov je varovanka Marjana Fabjana na koncu premagala še Bežigrajčanko Andrejo Leškl. Bron sta osvojili Lia Ludvik iz celjskega Sankakuja in Maja Povšnar iz kranjskega Triglava.

Druga favoritinja iz Sankakuja Anamari Velenšek, ki se je vrnila v proces treninga po poškodbi, za vrhunska tekmovanja še ni 100-odstotno nared, v domači konkurenci pa dokazuje, da je še vedno najboljša. Tokrat je nastopila v kategoriji nad 78 kg je v finalu za zlato premagala Tamaro Kraljič iz Dupleka. Bron sta osvojili triglavanka Urška Torkar in Urška Urek iz ptujske Drave.

Tudi v kategoriji do 70 in 78 kg sta vlogo favoritinj upravičili dve celjski judoistki. Slavili sta Anka Pogačnik in Klara Apotekar. Brez zlata je ostala Vesna Đukič, ki jo je v finalu do 57 kg premagala Bežigrajčanka Kaja Kajzer. V obeh najnižjih kategorijah pa sta bili na tatamijih le po dve tekmovalki. V kategoriji do 48 kg je Kristina Vršič iz Dupleka premagala Marušo Štangar iz Olimpije, med tekmovalkami do 53 kg pa je Olimpijina Anja Štangar premagala Ljudmilo Merčnik iz Dupleka.

Hojak boljši od Drakšiča

V moški konkurenci je Sankaku osvojil tri naslove. David Štarkel je bil najboljši v kategoriji do 60 kg, Adrian Gomboc do 66 kg in Mihael Žgank med tekmovalci do 100 kg. Reprezentančni kimono je v kategoriji do 66 kg upravičil Martin Hojak, ki je v polfinalu ugnal tudi izkušenega Roka Drakšiča, in ta se je moral zadovoljiti z bronom.

"Zelo sem vesel ubranitve naslova državnega prvaka, še posebno zato, ker sem letos moral premagati tudi trikratnega olimpijca Roka Drakšiča. Zadovoljen sem, da sem

se lahko z Rokom spoprijel, še preden bo končal svojo kariero," je po tekmi povedal Hojak. Vesel je bil tudi Žgank: "Državno prvenstvo mi služi kot dobra priprava na nadaljnjo sezono. Letos sem imel z osvojitvijo naslova državnega prvaka nekaj več težav, sem pa zelo zadovoljen, da sem že petič zapored osvojil ta prestižni naslov."

V kategoriji do 81 kg je v bežigrajskem finalu Janez Vidmar ugnal Mateja Vidmarja, med tekmovalci do 90 kg je bil najboljši Jesenko Četić iz Olimpije, med tekmovalci nad 100 kg pa Vito Dragič iz Impola.