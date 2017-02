"Bloudka" prejeli Gros, Katanec, Steiner in Trstenjakova

Odbor za podeljevanje nagrad prejel 67 vlog

14. februar 2017 ob 17:41

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO/STA

Jelko Gros, Srečko Katanec, Martin Steiner in Tina Trstenjak so dobitniki Bloudkovih nagrad za leto 2016, najvišjih državnih priznanj za šport.

Dolgoletni delavec v smučarskih skokih Gabriel Jelko Gros in zdajšnji nogometni selektor Srečko Katanec sta Bloudkovi nagradi prejela za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, dolgoletni atletski funkcionar Martin Steiner za življenjsko delo v športu, olimpijska prvakinja v judu Tina Trstenjak pa za izjemen športni dosežek.

Podelili še deset plaket

Bloudkove plakete za življenjsko delo v športu so prejeli Rudolf Bregar, Janez Ivan Hafner, Stanko Kerčmar, Tomi Partl in Igor Željeznov, za pomemben tekmovalni dosežek pa Vesna Fabjan, Janja Garnbret, Veselka Pevec, Domen Škofic in Anamari Velenšek.

Predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih nagrad Miroslav Cerar je pojasnil, da je do razpisnega roka, ki je bil 16. december 2016, na njihov naslov prispelo skupno 67 vlog za 50 posameznih nominirancev. Skupno je bilo kar 85 predlagateljev, posameznikov ali organizacij. Za nagrado je bilo predlaganih 27 kandidatov, od tega je bilo največ, 11, predlaganih za življenjsko delo, štirje za izjemen dosežek v športu in devet za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa. Za Bloudkovo plaketo je bilo 26 nominirancev, med njimi so prevladovali predlogi za pomemben športni rezultat, teh je bilo kar 15, za prispevek k razvoju športa jih je bilo pet in življenjsko delo sedem.

A. V.