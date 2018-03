Tudi Krka spravila na kolena Gorenje

Celjani gostujejo v Ribnici

24. marec 2018 ob 20:10

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Krke so v 2. krogu državnega prvenstva (Liga za prvaka) s 36:35 premagali favorizirano Gorenje, ki je tako v zadnjih 14 dneh izgubilo tretjič zapored.

Velenjčani so namreč klonili tako proti Kopru v prvenstvu kot tudi proti Ormožu v pokalu, tako da je na mestu vprašanje, ali bodo v klubu potegnili kakšno kadrovsko potezo.

Tokrat je bila tekma do 21. minute povsem izenačena (10:10), nato pa so vajeti igre v svoje roke prevzeli domači rokometaši in tri minute kasneje povedli za tri gole (14:11), tolikšna razlika pa je znašala tudi ob odhodu na veliki odmor (16:13). Velenjčani so v drugi polovici tekme zabredli v še večje težave in v 40. minuti prvič na tekmi zaostali za pet golov (17:22).

V zadnjih dvajsetih minutah so izbranci gostujočega trenerja Željka Babića skušali tekmo postaviti na glavo, a so bili v tem neuspešni. Gostitelji so jih vseskozi držali na vajetih in v začetku 58. minute imeli štiri gole prednosti (34:30). Ose so se v izdihljajih tekme po golu Roka Ovnička približale na gol zaostanka (34:35), po zadetku Tilna Kukmana za novomeško vodstvo s 36:24 pa je bilo jasno, da bosta točki ostali na Dolenjskem.

V novomeški zasedbi sta bila najbolj učinkovita Grega Okleščen z devetimi in Leon Rašo z osmimi goli, v gostujoči pa Ovniček z devetimi in Jan Grebenc s šestimi zadetki.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LIGA



Liga za prvaka:

KRKA - GORENJE VELENJE 36:35 (16:13)

Okleščen 9, Rašo 8; Ovniček 9, Grebenc 6.



Danes ob 20.15:

RIKO RIBNICA - CELJE PL



Liga za obstanek, 3. krog:

TRIMO TREBNJE - GROSIST SLOVAN

24:25 (13:13)

Horžen in Kotar Mat. 4; Marušič T. 11.



DOBOVA - HERZ ŠMARTNO 37:19 (20:10)

Markušić 9, Smojver 7; Kunst 8.



Nedelja ob 14.00:

MARIBOR BRANIK - JERUZALEM ORMOŽ

Lestvica za prvaka: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 1 1 0 0 33 RIKO RIBNICA 2 1 0 1 33 GORENJE VELENJE 2 0 0 2 31 KOPER 2013 1 1 0 0 25 URBANSCAPE LOKA 2 1 0 1 25 KRKA 2 1 0 1 23 Lestvica za obstanek: JERUZALEM ORMOŽ 2 1 1 0 22 MARIBOR BRANIK 2 1 0 1 20 TRIMO TREBNJE 2 0 0 2 18 SLOVAN 3 2 1 0 13 DOBOVA 2 1 0 1 13 HERZ ŠMARTNO 3 1 0 2 10

POKAL EHF

SKUPINA C, 5. krog



KOPER 2013 - COCKS

23:25 (10:13)

Bratkovič 8, Krečič 5, Sokolič 4, Matijaševič 3, Marič 2, Kocjančič 1; Rönnberg 9, Tamminen 6. Županjac 4.

Sedemmetrovke: 5/7; 4/6

Izključitve: 8 min; 14 min

RK: Lukjančuk 43., Tamminen 49./Cocks



Ponedeljek ob 19.00:

NEXE - GÖPPINGEN



Vrstni red: Göppingen 8, Nexe 6, Cocks in Koper 2 točki.



V četrtfinale se uvrstita prvi dve ekipi.



LIGA PRVAKOV



OSMINA FINALA, prve tekme



KIEL - PICK SZEGED 29:22 (14:14)

Zarabec 5; Skube 2, Šoštarič 1, Gaber zaradi poškodbe ni igral.



KIELCE - RHEIN NECKAR 41:17 (21:8)

Janc 3, Zorman 1, Bombač 0.

Rhein NL je igral tekmo z amaterji. Člani so igrali derbi Bundeslige s Kielom (27:22).



MEŠKOV BREST - NANTES 24:32 (14:16)

Razgor 5, Poteko 2 za Brest.



KRISTIANSTAD - FLENSBURG 22:26 (12:11)



Nedelja:

MONTPELLIER - BARCELONA

SKJERN - VESZPREM

PSG in VARDAR sta že v četrtfinalu.

A. V.