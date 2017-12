Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Vrhunec športnega leta 2017 je bila osvojitev naslova evropskega prvaka v košarki. Foto: BoBo Sorodne novice V torek že 50. razglasitev športnikov leta Dodaj v

TV SLO 2/MMC: Nocoj znani najboljši športniki v letu 2017

Voditelja bosta Anže Bašelj in Jure Mastnak

12. december 2017 ob 09:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Peter Prevc, Tina Trstenjak in slovenski hokejisti so bili izbrani za najboljše športnike Slovenije lani. Kdo bodo njihovi nasledniki? Odgovori bodo znani danes zvečer. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Najboljše bo razglasilo Društvo športnih novinarjev Slovenije na prireditvi v Cankarjevem domu, ki se bo začela ob 20. uri. Voditelja bosta Anže Bašelj in Jure Mastnak.

Poleg razglasitve najboljših bodo podelili tudi nagrado za izstopajočo mlado športno osebnost leta. Nagrado je DŠNS lani podelil tretjič, po atletinji Maruši Mišmaš in motokrosistu Timu Gajserju jo je dobila športna plezalka Janja Garnbret.

Prireditev športnik leta bo potekala petdesetič po vrsti. Premierna podelitev nagrad je potekala leta 1968, ko sta slavila telovadec Miroslav Cerar in atletinja Marijana Lubej. Podeljevalci na jubilejni razglasitvi bodo legende slovenskega športa, člani slovenskega Hrama športnih junakov Miroslav Cerar, Ivo Daneu, Bojan Križaj, Aljoša Žorga, Tomo Česen ...

Športniki leta v samostojni Sloveniji:

1991: Franci Petek (smučarski skoki)

1992: Rajmond Debevec (streljanje)

1993: Igor Majcen (plavanje)

1994: Jure Košir (alpsko smučanje)

1995: Iztok Čop (veslanje)

1996: Andraž Vehovar (kajak/kanu)

1997: Primož Peterka (smučarski skoki)

1998: Primož Peterka (smučarski skoki)

1999: Gregor Cankar (atletika)

2000: Rajmond Debevec (strelstvo)

2001: Andrej Hauptman (kolesarstvo)

2002: Aljaž Pegan (gimnastika)

2003: Dejan Košir (deskanje na snegu)

2004: Vasilij Žbogar (jadranje)

2005: Mitja Petkovšek (gimnastika)

2006: Matic Osovnikar (atletika)

2007: Primož Kozmus (atletika)

2008: Primož Kozmus (atletika)

2009: Primož Kozmus (atletika)

2010: Dejan Zavec (boks)

2011: Peter Kauzer (kajak/kanu na divjih vodah)

2012: Anže Kopitar (hokej na ledu)

2013: Peter Prevc (smučarski skoki)

2014: Peter Prevc (smučarski skoki)

2015: Peter Prevc (smučarski skoki)

2016: Peter Prevc (smučarski skoki)

Športnice leta v samostojni Sloveniji:

1991: Nataša Bokal (alpsko smučanje)

1992: Marika Kardinar (kegljanje)

1993: Brigita Bukovec (atletika)

1994: Britta Bilač (atletika)

1995: Brigita Bukovec (atletika)

1996: Brigita Bukovec (atletika)

1997: Brigita Bukovec (atletika)

1998: Brigita Bukovec (atletika)

1999: Metka Sparavec (plavanje)

2000: Špela Pretnar (smučanje)

2001: Alenka Bikar (atletika)

2002: Jolanda Čeplak (atletika)

2003: Jolanda Čeplak (atletika)

2004: Jolanda Čeplak (atletika)

2005: Tina Maze (alpsko smučanje)

2006: Petra Majdič (smučarski tek)

2007: Petra Majdič (smučarski tek)

2008: Sara Isakovič (plavanje)

2009: Petra Majdič (smučarski tek)

2010: Tina Maze (alpsko smučanje)

2011: Tina Maze (alpsko smučanje)

2012: Urška Žolnir (judo)

2013: Tina Maze (alpsko smučanje)

2014: Tina Maze (alpsko smučanje)

2015: Tina Maze (alpsko smučanje)

2016: Tina Trstenjak (judo)

R. K.