Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Turčija žaluje. Umrl je Naim Suleymanoglu, trikratni dobitnik zlate olimpijske medalje. Fotografija je z današnjega pogreba. Foto: EPA Dodaj v

Umrl "žepni Herkul", ki je dvignil trikratnik svoje teže

V potegu dvignil 152,5 kilograma

19. november 2017 ob 12:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 51. letu starosti je po odpovedi jeter umrl dvigalec uteži Naim Suleymanoglu, ki je v Turčiji veljal za veliko športno legendo.

Trikrat je osvojil zlato olimpijsko medaljo, v potegu je dvignil 152,5 kg, v sunku 190 kg.

Je eden od peterice ljudi na svetu, ki je lahko dvignil trikratnik svoje teže. Najprej je tekmoval za Bolgarijo, a je leta 1986 pred komunističnim režimom zbežal v Turčijo. "Žepni Herkul", kot so ga tudi imenovali zaradi nizke postave (v višino je meril 147 cm), je bil olimpijski prvak v letih 1988, 1992 (obakrat v kategoriji do 60 kg) in 1996 (do 64 kg). Samo še dva dvigalca uteži imata po tri naslove olimpijskega prvaka.

Nepozaben je bil zlasti njegov dvoboj z Grkom Valeriosom Leonidisom v Atlanti, saj je imel vsak izmed njiju v dvorani veliko glasnih navijačev.

Na največjih tekmovanjih je osvojil 22 zlatih medalj, kar 46-krat je postavil svetovni rekord, prvega že pri 16 letih.

Umrl je v bolnišnici v Carigradu, kamor so ga zaradi odpovedi jeter pripeljali že konec septembra. Presaditev žal ni bila uspešna.

T. O.