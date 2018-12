Sixt Primorska je bila najboljša lani na zaključnem turnirju v Tivoliju. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

V četrtfinalu Primorska – Krka in Olimpija – Rogaška

Helios še čaka na tekmeca, Hopsi edini z drugoligašem

13. december 2018 ob 16:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Žreb četrtfinala Pokala Spar je določil, da se bodo branilci naslova, košarkarji Sixta Primorske, pomerili s Krko. Nasprotnik državnega prvaka, Petrola Olimpije, bo Rogaška.

V medsebojnem srečanju v Ligi Nova KBM je bila Sixt Primorska, ki je lani s pokalom prišla do prve klubske lovorike, boljša od Krke, ki je do zdaj trikrat osvojila pokalni naslov. Obe ekipi sta bili neposredno uvrščeni v četrtfinale pokala Spar.

Neposredno sta bili uvrščeni tudi Petrol Olimpija in Rogaška. Zmaji so letos Slatinčane sicer že premagali, bodo pa naskakovali že 21. pokalno lovoriko. Nazadnje so bili v pokalu najboljši pred dvema letoma, ko so sezono tudi zaključili z dvojno krono.

Edina ekipa iz 2. SKL, ki se je uvrstila v četrtfinale pokala, Plama Pur iz Ilirske Bistrice, se bo pomerila s Hopsi s Polzele. V zadnjem paru četrtfinala Helios Suns čakajo na zmagovalca dvoboja Šentjur – Šenčur Gorenjska gradbena družba. Katera od teh dveh ekip se bo postavila po robu Domžalčanom, bo znano 18. decembra po povratni tekmi 5. kroga pokala. V prvi tekmi so bili z desetimi točkami razlike boljši igralci Šentjurčani.

Četrtfinalne tekme bodo predvidoma 7. in 14. januarja.

Četrtfinale, prve tekme, torek, 7. januarja:

HOPSI POLZELA - PLAMA PUR



SIXT PRIMORSKA - KRKA



PETROL OLIMPIJA - ROGAŠKA



HELIOS SUNS - ŠENTJUR/ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

T. J.