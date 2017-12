Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Udinese je pripravil presenečenje na San Siru. Foto: Reuters Dodaj v

V Serii A ni več neporaženih - Udinese na San Siru presenetil Inter

Napoli proti Torinu

16. december 2017 ob 17:19

Milano - MMC RTV SLO

Že uvodni obračun v 17. krogu italijanskega nogometnega prvenstva je postregel s presenečenjem - Udinese je s 3:1 odpravil Inter in mu tako zadal prvi poraz.

V Serii A tako ni več neporaženih ekip, Inter in Napoli imata po en poraz, lestvico treh najboljših pa zaokrožuje Juventus, ki ima dva poraza. Na vrhu je s 40 točkami še vedno Inter, Udinese pa se je z zmago, sedmo v prvenstvu, povzpel na 11. mesto.

Po prvem polčasu je bilo na San Siru 1:1. Povedli so gostje, in to že v 14. minuti, Widmer je preigraval v kazenskem prostoru, žogo je poslal do Lasagne, ki je brez težav zadel iz bližine. Inter se je odzval takoj, izenačil je po dveh minutah. Candreva je našel Icardija v kazenskem prostoru, kapetan Interja pa je streljal v desni spodnji kot. Inter je imel več priložnosti do konca tega dela igre, zapretila sta Perišić in Candreva, a se je Udinese uspešno obranil.

Drugi gol so gostje zabili iz enajsmetrovke, najstrožjo kazen je Inter dobil, ker je Santon igral z roko v kazenskem prostoru. Streljal je De Paul in zabil za 1:2. Tekmo pa sta z odličnim sodelovanjem v protinapadu kronala Jankto in Barak, slednji je prejel krasno podajo prvega.

Napoli in Juventus bi z zmagama prehitela Inter na lestvici Serie A.

INTER - UDINESE 1:3 (1:1)

Icardi 16.; Lasagna 14., De Paul 61./11-m, Barak 77.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

Ob 18.00:

TORINO - NAPOLI

Ob 20.45:

ROMA - CAGLIARI



Nedelja ob 12.30:

VERONA - MILAN

Ob 15.00:

BOLOGNA - JUVENTUS

FIORENTINA - GENOA

CROTONE - CHIEVO (Kotnik; Birsa, Cesar)

SAMPDORIA - SASSUOLO

Ob 18.00:

BENEVENTO - SPAL (Belec)

Ob 20.45:

ATALANTA - LAZI (Iličić, Kurtić)

Lestvica:

INTER 17 12 4 1 34:13 40 NAPOLI 16 12 3 1 35:10 39 JUVENTUS 16 12 2 2 41:14 38 ROMA 15 11 2 2 27:10 35 LAZIO 15 10 2 3 36:19 32 SAMPDORIA 15 8 3 4 30:22 27 MILAN 16 7 3 6 23:21 24 ATALANTA 16 6 5 5 23:20 23 TORINO 16 5 8 3 22:22 23 FIORENTINA 16 6 4 6 26:19 22 UDINESE 16 7 0 9 26:25 21 BOLOGNA 16 6 3 7 19:20 21 CHIEVO 16 5 6 5 17:26 21 CAGLIARI 16 5 2 9 16:27 17 SASSUOLO 16 4 2 10 10:28 14 GENOA 16 3 4 9 14:22 13 CROTONE 16 3 3 10 12:32 12 SPAL 16 2 5 9 15:28 11 HELLAS VERONA 16 2 4 10 14:32 10 BENEVENTO 16 0 1 15 8:38 1

D. S.