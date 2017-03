Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Greg Van Avermaet je letos v izjemni formi. Foto: EPA Ta dirka mi do zdaj ni bila najbolj všeč, saj je bila bolj namenjena šprinterjem. A razmere, med drugim tudi močan veter v prsi, so mi šle na roko. Seveda ne bi šlo brez močnih nog, imel pa sem tudi nekaj sreče s tistim, kar se je dogajalo za mano. Čeprav menim, da sem v življenjski formi, zmage nisem pričakoval, zame je bil prvi favorit Sagan. Ko pa na taki dirki premagaš njega, zadovoljstvo ne more biti večje. Greg Van Avermaet Takole je Van Avermaet dobil ciljni šprint. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Van Avermaet dobil še klasiko v Wevelgemu

Odlična forma belgijskega kolesarja

26. marec 2017 ob 19:00

Wevelgem - MMC RTV SLO/STA

Olimpijski kolesarski prvak, Belgijec Greg Van Avermaet, je v svojo zbirko bogatih uspehov dodal še enega, ki mu je doslej manjkal. Dobil je domačo klasiko Gent-Wevelgem.

Doslej je bil na njej najboljši tretji. To je bila zanj druga zmaga v treh dneh, saj je bil najboljši tudi na petkovi dirki E3 Harelbeke. Spet se mu je najbolj približal rojak, tokrat ne Philippe Gilbert, temveč Jens Keukeleire, s katerim sta tvorila ubežni dvojec, ki se je izoblikoval v zadnjih kilometrih. Na koncu sta se Belgijca, ki sta se v begu složno izmenjevala, za zmago udarila v sprintu.

Čeprav je bil vso dirko dejaven, je imel več moči Van Avermaet. V ozadju je dvojko lovila skupina treh kolesarjev, v kateri so bili svetovni prvak Slovak Peter Sagan, Nizozemec Niki Terpstra in Danec Soren Kragh Andersen, ki pa so bili v lovu neuspešni, Sagan je v sprintu prišel do tretjega, Terpstra do četrtega mesta, Andersona pa je nekaj metrov pred ciljem prehitela večja skupina zasledovalcev.

Slovencev ni bilo v ospredju

Potem ko je glavnina nevtralizirala pobeg devetih kolesarjev - zadnjega je 34 kilometrov pred ciljem ujela Belgijca Prebna Van Heckeja -, je van Avermaet prevzel pobudo. Na enem izmed vzponov je napadel, sledil mu je lahko le Sagan. Pozneje so se skupini pridružili še Tempstra, zmagovalec dirke leta 2014 Nemec John Degenkolb, Čeh Zdenek Štybar in Norvežan Edwald Boason-Hagen. Sama eminentna imena, zato je kazalo, da bo to skupina, ki bo obračunala med sabo. A osmerica zasledovalcev se s tem ni strinjala, tako da je nastala skupina 14 kolesarjev. Toda ritem, ki ga je večji del narekoval Van Avermaet, je skupino spet razbil. Na čelu sta ostala Belgijca, ki sta imela že 20 sekund prednosti pred zasledovalno trojko, ki je lahko le opazovala ritem vodilnih. Na koncu sta Belgijca zmanjšala ritem, a imela reči pod nadzorom, tako da sta se med seboj udarila za zmago.

Slovenskih tekmovalcev ni bilo med najboljšimi: Luka Mezgec je bil 26., Luka Pibernik 54., Borut Božič pa 83. Kristijan Koren, David Per in Marko Kump so odstopili.

UCI Worldtour 2017

Gent-Wevelgem, 248 km: 1. G. VAN AVERMAET BEL 5:39:05 2. J. KEUKELEIRE BEL oba 3. P. SAGAN SLK isti čas 4. N. TERPSTRA NIZ +0:06 5. J. DEGENKOLB NEM vsi 6. T. BOONEN NIZ 7. J. DEBUSSCHERE BEL 8. M. MATTHEWS AVS 9. F. GAVIRIA KOL isti 10. S. MODOLO ITA ... 26. L. MEZGEC SLO čas 54. L. PIBERNIK SLO 0:30 83. B. BOŽIČ SLO 7:26 Koren, Per in Kump so odstopili.

