Velenjčani upajo, da bo v četrtem poskusu šlo

Tekma v Rdeči dvorani v sredo ob 18.00

25. april 2017 ob 17:00

Velenje/Celje - MMC RTV SLO

V sredo se bodo še četrtič v letošnji sezoni, a prvič v državnem prvenstvu pomerili rokometaši Gorenja in Celja Pivovarne Laško. Velenjčani so izgubili vsa tri srečanja.

V Ligi Seha je bilo 27:26 in 34:28 za Celjane, medtem ko so pivovarji pred dnevi v Pokalu Slovenije slavili s 26:23. A ne samo to. "Ose" na zmago proti večnim tekmecem iz Celja čakajo že od 4. decembra 2013, ko je ekipo vodil zdajšnji trener Celjanov Branko Tamše.

Moštvi sta s po 46 točkami poravnani na vrhu lestvice državnega prvenstva. Prav medsebojna obračuna, drugi bo 2. junija v Zlatorogu, bosta bržkone odločila o naslovu državnega prvaka.

Potočnik in Brumen nista trenirala, Kleč ne bo igral

Velenjski trener Borut Plaskan ima nekaj težav s poškodbami svojih igralcev. V ponedeljek tako nista trenirala pomembna člena ekipe Gregor Potočnik in Matjaž Brumen, medtem ko ima s slabim počutjem težave tudi kapetan Niko Medved. V sredo zagotovo ne bo zaigral krožni napadalec Blaž Kleč, ki je prejšnji vikend v Mariboru obnovil poškodbo stegenske mišice.

Celjani rahli favoriti

"V domači dvorani nas čaka večni derbi s Celjani. Od finalnega turnirja Pokala Slovenije smo imeli nekoliko več časa da se pripravimo na nov obračun, a na žalost smo v tem času imeli kar nekaj zdravstvenih težav. Poškodovani Blaž Kleč zagotovo ne bo igral, zaradi bolezni v ponedeljek nista trenirala Gregor Potočnik in Matjaž Brumen, tudi Niko Medved je nekoliko načet. Ne glede na to verjamem, da bo trojica slednjih pripravljena za dvoboj. Vzdušje v ekipi je še naprej dobro. Pričakujem, da bodo naši fantje močno motivirani ter da bodo skušali tekmece presenetiti in premagati. Rahlo prednost pred sredino tekmo sicer dajem celjskemu moštvu, a naredili bomo vse, da prekinemo črn niz na medsebojnih obračunih," pravi Plaskan.

Celjani so na dozdajšnjih 106 derbijih slavili 77 zmag, štiri tekme so se končale z remijem, medtem ko je Velenje zmagalo 25.

Mačkovšek: Zmaga velik korak proti naslovu

“Derbi je vedno poseben, ta je tudi zelo pomemben. Dvoboji z Velenjem vedno prinašajo dodaten naboj, hkrati pa gre za zelo kakovostne rokometne predstave. Dvorana bo verjetno nabito polna in gotovo bo to derbi v pravem pomenu besede. Podobnih tekem smo letos odigrali kar nekaj, ampak vsake naslednje se veselimo in jo z nestrpnostjo pričakujemo. Mislim, da lahko z dobro igro v obrambi opravimo veliko dela. Ponoviti moramo dobro predstavo iz prvega polčasa na pokalnem obračunu in v takšnem primeru se lahko nadejamo zmage. Smo v dobri formi, zmaga pa bi bila velik korak k naslovu, ki si ga močno želimo,” je dejal Borut Mačkovšek.

Srečanje v Rdeči dvorani se bo v sredo začelo ob 18.00.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LEASING LIGA



KONČNICA ZA PRVAKA, 5. krog



Sreda ob 18.00:

GORENJE VELENJE - CELJE PIV. LAŠKO



KRKA - URBANSCAPE LOKA 26:27 (12:16)

Jurečič 11; Cingesar in Kavčič 7.

RIKO RIBNICA - KOPER 2013

24:24 (12:13)

Grebenc 8, Nosan, Kulenović 3; Bratković 8, Krečič 4.

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 4 4 0 0 46 GORENJE VELENJE 4 4 0 0 46 KOPER 2013 5 1 1 3 41 RIKO RIBNICA 5 2 1 2 41 URBANSCAPE LOKA 5 2 0 3 33 KRKA 5 0 0 5 28

KONČNICA ZA OBSTANEK, 8. krog:

ISTRABENZ PL. IZOLA - MARIBOR BRANIK

18:35 (11:17)

Stopar 7;Bogadi 6, Velkavrh, Fižuleto 5.

SL. GRADEC 2011 - JERUZALEM ORMOŽ

26:30 (15:14)

6. maja:

DOL TKI HRASTNIK - DOBOVA

16. maja:

DRAVA PTUJ - TRIMO TREBNJE

Lestvica: MARIBOR BRANIK 8 6 1 1 39 TRIMO TREBNJE 7 6 0 1 35 JERUZALEM ORMOŽ 8 6 0 2 35 DOBOVA 7 3 0 4 29 SLOVENJ GRADEC 2011 8 3 2 3 23 DOL TKI HRASTNIK 7 2 1 4 20 DRAVA PTUJ 7 1 0 6 10 ISTRABENZ PLINI IZOLA 8 1 0 7 2

