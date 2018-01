Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenijo bo na paraolimpijskih igrah zastopal 17-letni Jernej Slivnik. Foto: Organizator

Video: V Pjongčang gre tudi 17-letni Jernej Slivnik

Tekma svetovnega pokala v Kranjski Gori

12. januar 2018 ob 20:07

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

17-letni Jernej Slivnik si je na svetovnem pokalu smučarjev invalidov v Kranjski Gori zagotovil nastop na paraolimpijskih igrah v Pjongčangu.

Kranjska Gora je tretjič zapored gostila tekmovanje smučarjev invalidov, pod Vitrancem se je letos dva dni merilo v veleslalomu 85 tekmovalcev iz 22 držav. Med njimi en sam slovenski tekmovalec, ki se je zelo približal najboljšim. In prav v Kranjski Gori si je zagotovil nastop na paraolimpijskih igrah v Pjongčangu prihodnji mesec.

Slivnik je tekmoval v kategoriji sedečih smučarjev. Četrtkovo tekmo je končal na 13. mestu, danes pa je bil še boljši, zasedel je 10. mesto. V Kranjski Gori je formalno potrdil zadnji pogoj za nastop na največjem tekmovanju za športnike invalide.

"Danes sem bil veliko bolj sproščen. Včeraj sem izpolnil vse, kar sem si želel. Za mano sta dva res dobra dneva," je bil zadovoljen Slivnik.

Tekmovalci so bili razdeljeni v tri kategorije - slepi in slabovidni smučarji, stoječi smučarji (športniki s cerebralno paralizo in poškodbami okončin) in sedeči smučarji (športniki paraplegiki).

Kranjska Gora je četrta postaja v letošnjem svetovnem pokalu.

Več v prispevku Marjete Klemenc.

VIDEO Slivnik si je prismučal vozovnico za OI

D. S.