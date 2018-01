Vodilna Budućnost v Moraći pometla z Olimpijo

Ljubljančani na predzadnjem mestu

21. januar 2018 ob 18:58,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 21:43

Podgorica - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so doživeli nov poraz v Ligi ABA. V Podgorici je bila prepričljivo boljša Budućnost z 88:66.

Za ljubljanskimi košarkarji je ne preveč uspešen teden, v katerem so imeli spet oster ritem tekem, od štirih pa so dobili le eno.

Usodna tretja četrtina

Ob polčasu je Olimpija zaostajala za 12 točk, v tretji četrtini pa so Črnogorci popolnoma zavladali na parketu, tretjo četrtino so dobili s 24:9, v zadnjo pa so tako vstopili s 27 točkami prednosti (79:74). V zadnjih desetih minutah so Črnogorci vodili že za 32 točk, tekma je bila tako že odločena. Zmajem je do konca uspelo nekoliko ublažiti rezultat.

Trener zmajev Zoran Martić na tekmi ni mogel računati na Domna Lorbka, ki ima težave s kolenom, v postavi pa sta bila nova igralca Mirza Begić in Yusuf Sanon. Nobeden izmed dvojice se ni vpisal med strelce. Pri Ljubljančanih je bil najbolj razpoložen Devin Oliver, dosegel je 24 točk.

Prvi strelec Črnogorcev je bil Nikola Ivanović, dosegel je 22 točk.

V naslednjem krogu, 27. januarja, bo Olimpija doma igrala s Cedevito.

LIGA ABA, 17. KROG

BUDUĆNOST - PETROL OLIMPIJA

88:66 (22:16, 23:17, 24:9, 19:24)

2.800; Ivanović 22, Gordić in Gibson po 14, Starovlah 7, Ilič, Z. Nikolić, Landry in Se. Šehović po 5, Barović in D. Nikolić po 4, Su. Šehović 3; Oliver 24, Hrovat in Badžim po 11, Morgan 8, Battle in Radulović po 4, Kastrati in Bubnić po 2.

FMP - IGOKEA

95:73 (21:16, 21:13, 29:25, 24:29)



CEDEVITA - MEGA BEMAX

75:73 (19:14, 14:19, 18:24, 24:16)



PARTIZAN - CIBONA

80:69 (17:17, 23:26, 21:16, 19:10)

Ponedeljek ob 18.00:

MZT SKOPJE - CRVENA ZVEZDA



Ob 21.00:

ZADAR - MORNAR

Lestvica: BUDUCNOST 15 2 159 32 CEDEVITA 13 4 113 30 CRVENA ZVEZDA 13 3 133 29 PARTIZAN 9 8 40 26 FMP 8 9 45 25 MORNAR 9 7 -30 25 ZADAR 8 8 4 24 IGOKEA 6 11 -63 23 CIBONA 6 11 -89 23 MEGA BEMAX 5 12 -32 22 PETROL OLIMPIJA 5 12 -109 22 MZT SKOPJE 3 13 -171 19

D. S.