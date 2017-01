Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 14 glasov Ocenite to novico! Lindsey Vonn želi na belih strminah nastopiti v moški konkurenci. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vonnova se želi pomeriti z moškimi

18. januar 2017 ob 19:18

Denver - MMC RTV SLO

Lindsey Vonn, najuspešnejša smukačica vseh časov, je znova poudarila, da bi rada tekmovala proti alpskim smučarjem.

Vonnova, ki se je prejšnji konec tedna v Zauchenseeju vrnila na bele strmine po poškodbi, bi rada v moški konkurenci smučala na tekmi svetovnega pokala v Lake Louisu prihodnje leto. Njeno prošnjo je Mednarodna smučarska zveza v preteklosti že zavrnila, in sicer leta 2012.

"Ves čas treniram z moškimi in v tem zares uživam. Zaradi njih sem boljša smučarka. Vselej smučam najboljše, ko na treningih tekmujem z njimi. Analiziram jih, opazujem, zaradi njih sem hitrejša," je za Denver Post dejala štirikratna dobitnica velikega kristalnega globusa.

Vonn: Zaslužim si malce več spoštovanja

Čeprav so njeno prošnjo pred petimi leti na FIS-u zavrnili, Američanka zdaj vlaga novo prošnjo s funkcionarjem pri ameriški smučarski zvezi Patrickom Rimlom. "Zavedam se, da na takšni tekmi ne bom zmagala, a želim imeti vsaj priložnost, da se izkažem. Mislim, da sem do danes dobila že veliko tekem za svetovni pokal (76), in da si zaslužim malce več spoštovanja ter priložnost," je še povedala Vonnova, ki je v nedeljo v Zauchenseeju nastopila prvič po 322 dneh odsotnosti.

